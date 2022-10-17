حبس سائق لاتهامه بإطلاق النار على زميله في السلام

قررت جهات التحقيق، حبس سائق 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بإطلاق النار على زميله للخلاف على اولوية المرور لتحميل الركاب في السلام.

وكشفت التحقيقات، أن قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تلقت إيشارة من إحدى المستشفيات بإستقبالها سائق مقيم بدائرة القسم"مصاب برش خرطوش".

موقف سيارات

وأوضحت المعاينة الأولية أنه بالإنتقال وسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين سائق اخر مقيم بدائرة القسم بسبب أولوية تحميل الركاب بموقف سيارات كائن بدائرة القسم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقه عليه بالضرب بإستخدام سلاح نارى "فرد خرطوش" كان بحوزته نتج عنه إصابته.

بإجراء التحريات، تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم إتخاذ الإجراءات القانونية.