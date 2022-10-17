مصرع طالب إعدادى بالدقهلية أسفل عجلات جرار

لقي طالب بالمرحلة الإعدادية مصرعه، وذلك إثر سقوطه أسفل عجلات جرار زراعي، بقرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز طلخا ، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل بعد سقوطه أسفل عجلات جرار زراعي، أثناء عودته لمنزله من المعهد الديني، بقرية منشأة البدوي بطلخا.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين مصرع الطفل محمد أحمد الدسوقي 12 عاما طالب بالصف الأول الإعدادي بمعهد بنين كفر الخوازم.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة .