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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص إثر سقوطه من أحد العقارات بالمنصورة الجديدة

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى شخص مصرعه،  وذلك اثر سقوطه من الطابق الثانى بأحد العقارات تحت الإنشاء بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مدير أمن الدقهلية، إخطارا من قسم جمصة  يفيد بورود بلاغ من مستشفى جمصة المركزى بوصول "سلامة.ا .م 59 عاما  فرد أمن بأحد شركات المقاولات ومقيم بكفرالشيخ ، جثة هامدة اثر سقوط من علو.

انتقل ضباط المباحث  إلى مكان الواقعة ولسؤال زميله،"خالد ح.ع" 53 عاما، فرد أمن ادارى، ومقيم ببنى يوسف قرر حال عملهما ووقوف المتوفى بالطابق الثانى، بالعقار بمدينة المنصورة الجديدة إختل توازنه وسقط أرضا، مما ادى الى حدوث اصابته التي أودت بحياته.

وبسؤال "أحمد "29 عاما نجل المتوفى، كفر الشيخ أيد ذات المضمون ، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.


ورد تقرير مفتش الصحة والذى أفاد  أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة نزيف داخلى بالمخ واشتباه كسر بالجمجم، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النياب العامة.

محافظة الدقهلية الدقهلية كفر الشيخ مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية لقى شخص مصرعه مدير أمن الدقهلية

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