عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شيرين عبدالوهاب.. تناقض شهادة مدير عام المستشفى مع بلاغ محامي المطربة|ما القصة؟

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

الفنانة شيرين عبدالوهاب.. سألت النيابة العامة مدير عام المستشفى المتواجدة بها المطربة شيرين عبدالوهاب، وكشفت التحقيقات تناقض شهادته مع مضمون ما ورد في بلاغ المحامي الخاص بها.

كما أستمعت النيابة العامة لمضمون شهادة المدير الفني الطبي لذات المستشفى المتواجدة بها الفنانة شيرين عبدالوهاب، وأيضا تناقضت شهادته مع مضمون ما جاء في بلاغ محامي المطربة الشهيرة.

عجن العربيات.. ضبط سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري|فيديو

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

تفاصيل جديدة في احتجاز المطربة شيرين داخل مستشفى

تلقت النيابة العامة بلاغا من المحامي الخاص بالمطربة الشهيرة شيرين عبدالوهاب، أفاد فيه بتهجم شقيق الفنانة وآخرين عليها داخل مسكنها واصطحابها لإحدى مستشفيات الصحة النفسية لإيداعها بها عنوة.

وتضمن بلاغ المحامي الخاص بالمطربة شيرين عبدالوهاب، أيضا قيام شقيق الفنانة شيرين باصطحابها إلى المستشفى على إثر خلافات بينهما.

شيرين عبدالوهاب

وقدم المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب رقم الملف الطبي باسم موكلته والمنسوب صدوره إلى المستشفى التي ذكرها في البلاغ.

تفاصيل بلاغ محامي شيرين عبدالوهاب في شقيقها

وتزامنا مع بلاغ المحامي الخاص مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، سألت النيابة العامة مدير عام المستشفى والمدير الفني الطبي بها واللذان تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ.

مشروع المونوريل.. غلق كلي عام في أكتوبر لإنشاء محطة الحصري|الطرق البديلة

السونا ولعت.. حريق صالة جيم في العمرانية يمتد لسيارة ملاكي بالشارع

وعلى ذلك فإن النيابة العامة تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، وتهيب بالكافة الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها.

شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب: اختي لم تصاب بقطع في الرباط الصليبي

فيما قال محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب أن استشاري وحدة الإدمان داخل المستشفي التي بها شقيقته تواصل معه وقال له إن سارة الطباخ وحسام حبيب أتوا بـ ٤ ضباط شرطة و ٤ محامين ويقفون أمام باب المستشفي ويصرخون بأصواتهم لكي تنظر إليهم شيرين من غرفتها.

شيرين عبدالوهاب

واضاف "عبدالوهاب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن هناك أشخاص لا يريدون شيرين أن تعالج مما هي فيه ولا يريدونها في مكانة جيدة كما كانت في السابق.

وتابع شقيق شيرين عبدالوهاب أنه هو من نشر أن شيرين أصيبت بقطع في الرباط الصليبي لكي لا يقول انها دخلت مستشفي للتعالج من الإدمان.

شيرين عبدالوهاب شقيق شيرين اخبار الحوادث مستشفى شيرين عبدالوهاب المطربة شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

أول صورة لـ حسام حبيب أمام المستشفى لمؤازرة شيرين عبد الوهاب.. شاهد

شقيق شيرين عبدالوهاب: المستشفى قدم للنيابة مستندات تثبت تعاطيها المخدرات

مفاجأة .. شقيق شيرين عبدالوهاب: اختي لم تصاب بقطع في الرباط الصليبي وانا من نشر ذلك |فيديو

ألفت إمام: رفضت العمل مع الزعيم.. وابتعدت عن التمثيل بسبب مسلسل دنيا سمير غانم

والدة شيرين عبدالوهاب: بنتي كانت هتطردتني انا وبناتها من البيت تحت تأثير المخدرات .. فيديو

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد 0 - 3 في الدوري الإسباني

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

موضوعات متعلقة

المقطع بـ 100 دولار.. مصري وعربي يديران شبكة إباحية بالجيزة| القصة الكاملة

التريلا بلعت العربيات.. حادث مرعب على الطريق الدائري في الجيزة| القصة الكاملة

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

نصائحها شاذة وتحريضية.. هبة قطب من غشاء البكارة لخيانة الرجل المصري|القصة الكاملة

ترشيحاتنا

انتحار شيرين عبد الوهاب ..مفسرة أحلام تكشف سرها منذ شهر مارس الماضى

أنباء عن مقتل السفير اليمني السابق لدى إثيوبيا أمام منزله في صنعاء

موقف فيريرا من الرحيل عن الزمالك لتدريب وولفرهامبتون.. تفاصيل

هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل عذابه؟.. الإفتاء: تحذير للأحياء

يشبه طريقة فايلر.. نجم الأهلي يكشف كيفية تعامل كولر مع الفريق

مفيش إخواني واحد استشهد في حرب 56.. يوسف الحسيني: الإخوان حرقوا القاهرة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب الموت المفاجئ.. مخاطر الأكل الكثير على صحة الكبار والأطفال

تطور إطلالات دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل.. صور

بعد تصدر التريند.. إطلالات جذابة لـ إلهام شاهين

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة غريبة بالفول المدشوش

فيديو

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

شقى العمر والجهاز كله راح.. احتراق شقة عروسين بالدقهلية قبل الفرح بأيام

أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. ووالده يكشف تفاصيل لأول مرة

مكة تخرط الملوخية.. وابن النني يصف محمد صلاح بحماه المستقبلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ