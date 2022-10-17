شيرين عبدالوهاب.. تناقض شهادة مدير عام المستشفى مع بلاغ محامي المطربة|ما القصة؟

الفنانة شيرين عبدالوهاب.. سألت النيابة العامة مدير عام المستشفى المتواجدة بها المطربة شيرين عبدالوهاب، وكشفت التحقيقات تناقض شهادته مع مضمون ما ورد في بلاغ المحامي الخاص بها.

كما أستمعت النيابة العامة لمضمون شهادة المدير الفني الطبي لذات المستشفى المتواجدة بها الفنانة شيرين عبدالوهاب، وأيضا تناقضت شهادته مع مضمون ما جاء في بلاغ محامي المطربة الشهيرة.

تفاصيل جديدة في احتجاز المطربة شيرين داخل مستشفى

تلقت النيابة العامة بلاغا من المحامي الخاص بالمطربة الشهيرة شيرين عبدالوهاب، أفاد فيه بتهجم شقيق الفنانة وآخرين عليها داخل مسكنها واصطحابها لإحدى مستشفيات الصحة النفسية لإيداعها بها عنوة.

وتضمن بلاغ المحامي الخاص بالمطربة شيرين عبدالوهاب، أيضا قيام شقيق الفنانة شيرين باصطحابها إلى المستشفى على إثر خلافات بينهما.

شيرين عبدالوهاب

وقدم المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبدالوهاب رقم الملف الطبي باسم موكلته والمنسوب صدوره إلى المستشفى التي ذكرها في البلاغ.

تفاصيل بلاغ محامي شيرين عبدالوهاب في شقيقها

وتزامنا مع بلاغ المحامي الخاص مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، سألت النيابة العامة مدير عام المستشفى والمدير الفني الطبي بها واللذان تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ.

وعلى ذلك فإن النيابة العامة تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، وتهيب بالكافة الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها.

شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب: اختي لم تصاب بقطع في الرباط الصليبي

فيما قال محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب أن استشاري وحدة الإدمان داخل المستشفي التي بها شقيقته تواصل معه وقال له إن سارة الطباخ وحسام حبيب أتوا بـ ٤ ضباط شرطة و ٤ محامين ويقفون أمام باب المستشفي ويصرخون بأصواتهم لكي تنظر إليهم شيرين من غرفتها.

شيرين عبدالوهاب

واضاف "عبدالوهاب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن هناك أشخاص لا يريدون شيرين أن تعالج مما هي فيه ولا يريدونها في مكانة جيدة كما كانت في السابق.

وتابع شقيق شيرين عبدالوهاب أنه هو من نشر أن شيرين أصيبت بقطع في الرباط الصليبي لكي لا يقول انها دخلت مستشفي للتعالج من الإدمان.