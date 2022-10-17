السعودية تؤكد الحرص على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية

أكد العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن المملكة تعمل جاهدة -ضمن استراتيجيتها للطاقة- على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، بوصف البترول عنصراً مهماً في دعم نمو الاقتصاد العالمي، موضحًا أن ذلك يتجلى في دورها المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة (أوبك بلس) نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها، وكذلك حرص المملكة على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن كلمة العاهل السعودي -خلال فعاليات افتتاح الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي- أن المملكة تسعى نحو ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث مجتمعة وهي: أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي.

