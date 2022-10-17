إصابة 8 أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية

أعلنت سلطات مدينة هاريسونبرج في ولاية فيرجينيا الأمريكية، إصابة ما لا يقل عن 8 أشخاص، خلال حادث إطلاق نار بالقرب من جامعة جيمس ماديسون.

وقالت إدارة المدينة في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، إن شخصا يدعى تريف فليمنج، يبلغ من العمر 20 عاما، تم اعتقاله بعد إطلاقه النار على أشخاص بشكل عشوائي أسفر عن إصابة 8 أفراد.

وبحسب البيان، فإن المشتبه به يواجه تهم الشروع في القتل وحيازة سلاح ناري، من قبل مجرم مدان.

وقالت الشرطة الأمريكية، إن الجرحى تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

في سياق متصل، قالت جامعة جيمس ماديسون في بيان، إن جميع المصابين ليسوا طلابا مسجلين في الجامعة، ولا يوجد أحد منهم إصابته خطيرة.