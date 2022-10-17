مصرع مواطن وإصابة ٥ آخرين بحوادث متفرقة في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد على مدار الساعات القليلة الماضية ٣ حوادث متفرقة أسفرت عن مصرع مواطن وإصابة ٥ آخرين.

كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقي ٣إخطارات تفيد استقبال مستشفيات بورسعيد التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل ٦ مصابين توفى أحدهم أثناء إسعافه نتاج حوادث متفرقة.



ودل الإخطار الاول استقبال مستشفى زهور بورسعيد مصابين نتيجة حادث اصطدام دراجه بخاريه بسيارة ملاكي أمام صيدلية قشطة بحي الزهور.

وتبين أن المصاب الأول يدعى محمد السيد محمد حسن ٢٣ سنه والمصاب الثاني يدعى مصطفى أحمد محمد محمد المليجي وكلاهما مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج و الحالة العامة مستقرة.

وجاء الإخطار الثاني ليؤكد استقبال مستشفى ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد المصاب حسام حسن أحمد على نافع 11 سنة بإدعاء حادث دراجة بخارية على طريق بحر البقر ومصاب بتهتك بالقدم اليمنى.

وأوضح ثالث الإخطارات استقبال مستشفي زهور بورسعيد ٣ مصابين نتيجة تصادم سيارتين ملاكي أمام منطقة قرية ٧ بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد توفى أحدهم خلال إسعافه.

وكشف التقرير وفاة السيد سليمان سلامه سليمان 34سنة خلال عملية إسعاف بالمستشفى بينما خضع محمد صلاح سعد الدين صلاح أبو العلا 30 سنة وزينب سالم سالمان سليمان 62سنة للعلاج و الإسعافات لإصابتهم باشتباه ما بعد الارتجاج .

تم تكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء ضياء زامل لاتخاذ إجراءاتها و الوقوف على أسباب الحوادث ووضع جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة واخطارها لمباشرة التحقيقات فى الوقائع .

