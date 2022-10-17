بسبب حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب: أذيت نفسي كتير

أصبحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حديث السوشيال ميديا، في الساعات القليلة الماضية، بعد دخولها مصحة للإدمان.

ولاحقت الأزمات شيرين عبد الوهاب، بعد علاقتها بالفنان حسام حبيب، وكانت شيرين قد قالت في تصريح سابق لـ عمرو أديب، :" الإنسان الحساس بزيادة ممكن يأذي نفسه عشان يعاقب نفسه، وانا كنت بعاقب نفسي لأني غلطت في حق نفسي ومكانتي واسمي كتير فكان لازم اربي نفسي، فدخلت الجيش من أوسع أبوابه".

كما أعلنت شيرين وقتها، أنها تتلقى علاجاً مع طبيب نفسي في مصر منذ ولادتها طفلتيها، وأنها بحاجة لدعن جمهورها وعدم انتقادها وتقدير عملها الذي تقوم به في وقت محنتها.

وقال شقيق شيرين عبد الوهاب، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”: “أنا معايا كل الورق اللي يثبت إن شيرين عبد الوهاب بتتعالج بناء على رغبة أهلها، وحسام حبيب وسارة الطباخ واقفين تحت المستشفى يصوتوا يا شيرين يا شيرين، ودي ناس معرفش ايه علاقتها بالموضوع، دي ناس مش عايزنها تتعالج”.

يذكر أن تصدرت من جديد أزمة الفنانة شيرين عب الوهاب وحسام حبيب على الساحة مرة أخرى وتصدروا الثنائي تريند مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان قد علق الموسيقار حلمي بكر، بتصريحات صادمة خلال لقاء سابق مع الإعلامي رمضان رفيع، ببرنامج "يلا نحلم"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، على ما يحدث بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب قائلا: “كان فى السابق عند حدوث مشكلة يغلقوا المنزل أما الآن فيحدث إزالة للشبابيك والأبواب ويتباهوا بالمشاكل ولما يصطلحوا بتكون الخلفية سيئة”.