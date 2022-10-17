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منوعات

شقيق شيرين عبد الوهاب والمستشفي في ورطة.. تعليق ناري من نهاد أبو القمصان

شقيق شيرين عبد الوهاب
شقيق شيرين عبد الوهاب والمستشفي..تعليق نهاد أبو القمصان

علقت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب والتي يعد شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب طرفا فيها وفق ما انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا. 

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وقالت نهاد أبو القمصان في مقطع فيديو لاقي تفاعلا كبيرا عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»:«أين شيرين عبد الوهاب، السؤال دا طارح نفسه بقوة، لأنه خلال الساعات الأخيرة، كل الصفحات الإخبارية على الإنترنت، اتكلمت على وقائع ملخصها أخو شيرين أخد ناس على بيتها واقتحموا وضربها وسحلها ووداها المستشفي». 

نهاد أبو القمصان: أصدقاء شيرين عبد الوهاب تواصلوا معي 

وأضافت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «من شوية اتصل بيه بعض أصدقاء شيرين وقالوا نفس الرواية وقالوا إنهم طلبوا النجدة، وراحت لحد المستشفي، لكن المستشفي أنكر وجود شيرين وبالتالي حرروا محضرا».

وواصلت نهاد أبو القمصان: «قولت لهم حرروا محضر بإيه، بإثبات حالة ولا الوقائع، ردوا: قلنا الوقائع، قلتهم: طب طيب، هنا النيابة العامة هتتحرك بأسرع وقت ممكن وبالتالي احنا في انتظار ماذا ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة لأنه إن صدقت هذه الرواية هنكون: قدام رواية خطيرة جدا لأنه مبديا اقتحام أي حد بيت حد حتي لو بيت أخته، فدي جناية طبقا لقانون الإرهاب».

أبو القمصان: شقيق شيرين عبد الوهاب والمستشفي في ورطة

وأكدت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «احتجاز أي حد، جناية طبقا لقانون العقوبات زي ما حصل لبنت المعادي أو عروس الاسماعلية، والضرب جنحة، وربنا يستر لو بجسامة هتكون بجناية، إذا صدقت هذه الرواية المستشفي في ورطة، لأنه انكار وجودها تواطىء مع مجرد، كذلك لو أعطت انسان بالغ رشيد عاقل دواء دون ارادته».

وأردفت  نهاد أبو القمصان: «السؤال الأهم: فين شيرين عبد الوهاب، لأنه من واقع خبرة طويلة، مجرد احتجازها ومنعها من الاتصال بأي حد جناية، وعادة لما يحصل هذا النوع من الأفعال بيكون وجهة لخلافات مالية تسهل له يرفع عليها قضايا حجر ليكون واصي على فلوسها، فاحنا محتاجين نعرف الحقيقة من خلال معرفة شيرين فين».

وأكملت: «حتي لو ما حصلش ضرب، الاحتجاز جناية وتقديم أدوية دون إرادة الشخص جناية، والاهم من دا البنات فين في المدعكة دي؟، فالنيابة هتتدخل علشان نعرف الحقيقية، ومكتب حماية الطفل بالنيابة يتدخلوا علشان ما يتعرضوش للخطر وربنا يسلم الجميع».

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