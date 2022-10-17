بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج من الإدمان.. تصرف صادم لابنة شيرين عبد الوهاب

لا صوت يعلو داخل الوسط الفني حاليًأ فوق صوت أزمة شيرين عبد الوهاب، فبعد مكالمة شقيقها محمد مع الإعلامي عمرو أديب وتأكيده باصطحابها إلى أحد المستشفيات لعلاج الإدمان رغما عنها، وأيضا حديث والدتها والتي أكدت لعمرو أديب أن شيرين عبد الوهاب أصبحت في حالة صحية متأخرة ولابد من مكوثها في المستشفى لتلقى العلاج، يتساءل الجميع عن أبنتيها مريم وهنا وماذا يفعلان بعد كل هذه المشاكل والأزمات التي لحقت بوالدتهما.

تصرف صادم لأبنة شيرين عبد الوهاب





وفي تصرف غريب قامت هنا ابنته شيرين عبد الوهاب، بطرح فيديو لها عبر تطبيق التيك توك تقوم فيه بالغناء وهو ما أثار استغراب الجميع حيث أنها ظهرت في الفيديو بشكل طبيعي على عكس المتوقع، حيث أعتقد البعض دخول أبنتيها فى حالة نفسية سيئة إلا أنها ظهرت بشكل طبيعي وتقوم بالغناء.





والدة شيرين عبد الوهاب تكشف المستور



وأكدت الحاجة كريمة أبو زيد والدة شيرين عبد الوهاب خلال حديثها مع عمرو أديب أنها طلبت من أبنها محمد عبد الوهاب أن يضع شقيقته داخل المستشفى لكي تتعالج من أثار الإدمان، مشيرة أن شيرين عقب حفلتها الأخيرة تشاجرت مع أسرتها بالكامل ومع بناتها من أجل حسام حبيب وعودتها له وهو ما جعلها تطلب من شيقيها وضعها داخل المستشفى لكى تتخلص من أثار الإدمان وتعود لحالتها الطبيعية



حفل شيرين عبد الوهاب فى الكويت





شيرين عبد الوهاب ينتظرها جمهورها في دولة الكويت لتقديم حفل ضخم نهاية شهر اكتوبر الجاري، ولكن وفقا لرواية والدتها وتقارير مستشفى الطب النفسي التي تمكث بها التي تحدث عنها المحامي الخاص بها، فانه من الصعب للغاية أن تلتزم شيرين عبد الوهاب بالتواجد في الحفلة يوم 29 اكتوبر.

عودة شيرين وحسام حبيب

الرواية الحقيقية لما حدث أن حسام حبيب حاول خلال الفترة الماضية إقناع شيرين عبد الوهاب بالعودة له خاصة بعد التصالح بينهما.

وتطورت الأحداث ومالت شيرين عبد الوهاب لمحاولات حسام حبيب وكانت على وشك الاستجابة له لولا تدخل شقيقها وأسرتها .

واتفقت شيرين مع أسرتها على الابتعاد لبعض الوقت واستغلال هذه الفترة في علاج إدمانها على العقاقير الطبية المخدرة ودخول المستشفى للحصول على مساعدة نفسية لكن حسام لحق بها.



حسام حبيب وشيرين

وتواجد الفنان حسام حبيب برفقه سارة الطباخ مديرة أعمال شيرين عبد الوهاب السابقة، أمام المستشفى لمساندة شيرين. وتمكث شيرين في أحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة وحرص حسام حبيب على التواجد برفقه سارة الطباخ على أحد المقاهي الشهيرة القريبة من المستشفى.

