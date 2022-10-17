من المصحة إلى المسرح.. حفلة شيرين عبد الوهاب في الكويت

أكد محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين على ما نشره قسم الفن بموقع صدى البلد حول عودتها للفنان حسام حبيب منذ أيام.

وقال شقيق شيرين عبد الوهاب في تصريحات تلفزيونية إنها عادت إلى حسام حبيب وتتحدث معه عبر تطبيق واتساب منذ حوالي أسبوع بعدما أقنعها بالتصالح معه.

وأشار شقيق شيرين عبد الوهاب إلى أن حسام حبيب وسارة الطباخ مديرة أعمالها السابقة يحيكان مؤامرة حولها رغم تنازلها عن القضايا المرفوعة ضده.

ونشر موقع صدى البلد مساء اليوم حقيقة احتجاز شيرين عبد الوهاب في إحدى المستشفيات لحمايتها من حسام حبيب.





شيرين عبد الوهاب ينتظرها جمهورها في دولة الكويت لتقديم حفل ضخم نهاية شهر اكتوبر الجاري، ولكن وفقا لرواية والدتها وتقارير مستشفى الطب النفسي التي تمكث بها التي تحدث عنها المحامي الخاص بها، فانه من الصعب للغاية أن تلتزم شيرين عبد الوهاب بالتواجد في الحفلة يوم 29 اكتوبر.



عودة شيرين وحسام حبيب



الرواية الحقيقية لما حدث أن حسام حبيب حاول خلال الفترة الماضية إقناع شيرين عبد الوهاب بالعودة له خاصة بعد التصالح بينهما.

وتطورت الأحداث ومالت شيرين عبد الوهاب لمحاولات حسام حبيب وكانت على وشك الاستجابة له لولا تدخل شقيقها وأسرتها .

واتفقت شيرين مع أسرتها على الابتعاد لبعض الوقت واستغلال هذه الفترة في علاج إدمانها على العقاقير الطبية المخدرة ودخول المستشفى للحصول على مساعدة نفسية لكن حسام لحق بها.