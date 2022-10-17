عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولة دولية تؤكد ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية لليمن

جويس مسويا
جويس مسويا

أكدت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والحماية في اليمن بهدف إنقاذ حياة ملايين المواطنين الضعفاء ومعظمهم من النساء والأطفال.

 


جاء ذلك -حسب بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية- في ختام زيارة قامت بها مسويا لليمن استغرقت تسعة أيام.

 


وذكر البيان أن حوالي 4ر23 مليون شخص في اليمن -يمثلون أكثر من ثلثي مجموع السكان- بحاجة لمساعدات إنسانية، ويعاني 17 مليونا من انعدام الأمن الغذائي.

 


وأشار إلى أن معدلات سوء التغذية بين النساء والأطفال من بين أعلى المعدات في العالم، حيث يحتاج للعلاج من سوء التغذية الحاد نحو 3ر1 مليون امرأة حامل أو مرضعة، إضافة إلى 2ر2 مليون طفل دون الخامسة من العمر.

 


ولفت البيان إلى أن الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في شهر أبريل الماضي أدت لانخفاض عدد الضحايا المدنيين باليمن، بعد أكثر من سبع سنوات من الصراع، ومهدت الطريق لدخول إمدادات الوقود للبلاد، ودعت المنظمة الدولية لتجديد وتوسيع هذه الهدنة.

 


وتابع البيان أن مسويا التقت -خلال زيارتها- بالسكان المحليين وتعرفت على احتياجاتهم التي وصفتها بأنها لا تزال هائلة رغم التقدم الهام الذي تم إحرازه منذ بدء الهدنة.

 


وحذرت مسويا من أن ملايين الأشخاص سيعانون من الجوع وتتعرض حياة ملايين الأطفال للخطر بسبب سوء التغذية، ما لم يكن هناك التزام مستمر من الجهات المانحة.
 

جويس مسويا ة الأمين العام للأمم المتحدة اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج.. تصرف صادم لابنة شيرين عبد الوهاب

أول صورة لـ حسام حبيب أمام المستشفى لمؤازرة شيرين عبد الوهاب.. شاهد

شقيق شيرين عبدالوهاب يزعم تقديم المستشفى مستندات تثبت تعاطيها المخدرات للنيابة

بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

بعد تصدرها التريند.. صور آثارت الجدل لطليقة أحمد الفيشاوي

والدة شيرين عبدالوهاب: بنتي كانت هتطردني أنا وبناتها من البيت تحت تأثير المخدرات.. فيديو

زلزال في أسعار الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مفاجأة .. شقيق شيرين عبدالوهاب: اختي لم تصاب بقطع في الرباط الصليبي وانا من نشر ذلك |فيديو

ترشيحاتنا

الدولار يتراجع أخيرًا عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف وصافرات الإنذار تدوي في المدينة

كارثة.. عادة أثناء الطهي تزيد مخاطر الإصابة بسرطان الثدي

ما ثواب ذكر اللهم إني أشهدك؟.. الإفتاء: به 10 أسرار تحقق المعجزات

بسبب حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب: أذيت نفسي كتير

زلزال في أسعار الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش حتصدق ..مشروب شائع يزيد من مخاطر الإصابة بالدوالي وانسداد الأوعية الدموية

لبس الشتاء ضاق .. أسرع رجيم يحول جسمك لماكينة حرق دهون بدون فرهدة أو حرمان

بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

بعد شائعات تعاطي شيرين للمخدرات.. هل محاولة العلاج السرية وراء وزنها الزائد؟

فيديو

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

شقى العمر والجهاز كله راح.. احتراق شقة عروسين بالدقهلية قبل الفرح بأيام

أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. ووالده يكشف تفاصيل لأول مرة

مكة تخرط الملوخية.. وابن النني يصف محمد صلاح بحماه المستقبلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ