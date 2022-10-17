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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبيرة تنمية بشرية: الفشل قد يكون دافعا للنجاح بشكل كبير ..فيديو

الدكتورة رانيا المارية
الدكتورة رانيا المارية خبيرة التنمية البشرية

أكدت الدكتورة رانيا المارية خبيرة التنمية البشرية، أن الشخص الناجح هو الذي حقق أهدافا كبيرة خاصة به في جميع مناحي الحياة، ولكن هناك شخصيات ترغب في النجاح في جهة معينة فقط سواء في الجهة المهنية فقط، أو الحياه بشكل عام.

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وقالت رانيا المارية، خلال لقاء لها لبرنامج “هذا الصباح”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، إن حالة السعادة تمثل الهدوء والسكينة، ولكن الفرحة تكون لحظية ولها وقت محدد.

 

وتابعت خبيرة التنمية البشرية، أن الوسطية والإعتدال أساس الحياة، فالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى هي الأهم وتبنى عليها باقي العلاقات، وبعدها يأتي الإهتمام بالنفس، ثم العائلة والمجتمع، والعمل أو الدراسة ، وبعدها  تأتي مرحلة التقاعد.

 

الإصرار على تحقيقه

وأشارت رانيا المارية إلى أن الفشل قد يكون دافعا إلى النجاح بشكل كبير، ولكن يأتي النجاح بالجهد والإصرار على تحقيقه.

 

التنمية البشرية الله سبحانه وتعالى النجاح الإعتدال السكينة

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