خبير تنمية بشرية يقدم نصائح للأمهات بمناسبة دخول المدارس ..فيديو

قدم الدكتور محمد شاكر خبير التنمية البشرية وتطوير الذات، عدة نصائح هامة للأمهات بمناسبة دخول المدارس، وهي: اولآ التحكم والإدارة في إنجاز المهام وليس التحكم في الوقت ذاته، ثانيا مراقبة وتحليل اليوم عن طريق تسجيل كل مهام اليوم في كشكول ملاحظات لمعرفة كل مهمة في اليوم تحتاج قد اية من وقت، ثالثا معرفة أولوياتك، والانتظام على كتابة هذه الملاحظات لمدة أسبوع.

وأضاف "شاكر" خلال استضافته في برنامج "ست الستات" مع الإعلامية "دينا رامز" عبر فضائية "صدي البلد" أنه من نجاح خطتك اليومية ولأنجاز مهام اكتر هو التدرج ويحذر من حماس البدايات الذي يؤدي الى الكسل، والحل هو تدرج الأمور وكل فترة نزود مهام اكتر بالتدريج، وهذه الخطة تنفع لجميع الناس لتسهيل أمور الحياة، وصرف الأموال في الأشياء التي تعود عليك بالرحة والمنفعة وتساعدك في إنجاز مهام يومك.

وأوضح خبير التنمية البشرية وتطوير الذات، أن من أهم الأشياء التي يجب وضعها في خطتك اليومية هو تفريغ وقت لنفسك للقدرة على الاستمرار، مضيفا أن الأطفال أيضا تحتاج الى هذه الوقت، وينبه على كل أم تنظيم جدول أطفالها بحذر وخلق وقت فراغ لهم لان المسؤوليات الكثيرة تعود بالسلب على الطفل وحالته النفسية، وبجانب كل هذا المهام يؤكد على اهتمام بالصحة، ومتابعة الطفل جيدا.