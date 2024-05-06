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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الهباش: نتنياهو لا يرغب في القضاء على حماس وإنما القضية الفلسطينية

غزة
غزة

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني شعب أعزل بالمفهوم العسكري وأن مايحدث هو مذبحة جماعية مفتوحة أمام العالم وليست حرب بين جيشين.

وأضاف الهباش في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن حماس تقدم لإسرائيل المسوغات والمبررات لهذه المذبحة والإبادة على مدار ٢٧ سنة وأن نتنياهو يستغل ويستخدم هذه المسوغات للتغطية عن فشله الداخلي.

وأشار الي أن هدف نتنياهو وحكومته ليس القضاء على حركة حماس ولا استعادة الأسرى ولكن هدفه القضاء على القضية الفلسطينية لإنه لا يؤمن بالشعب الفلسطيني  ولا بدولة فلسطين.

وأوضح أن حالة الإنقسام الداخلي بين الضفة الغربية وغزة الذي اصطنعته حماس ٢٠٠٧ يجب أن تنتهي ونتحد جميعاً قي دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس وتحت حكم منظمة التحرير الفلسطينية.

https://youtu.be/DJZbxT0NVi8?si=HrNoTOhejun5Jw5p

الدكتور محمود الهباش الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني الإعلامية إنجي أنور برنامج مصر جديدة محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية

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