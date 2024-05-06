عبدالله العامر: الحزن يخيم على الفنانين بسبب إصابة محمد عبده بالسرطان

كشف الفنان السعودي عبدالله العامر عن الحالة الصحية للفنان محمد عبده بعد الإعلان عن إصابته بمرض السرطان وتلقيه العلاج في باريس موضحاً أن حالة من الحزن تسود الفن والفنانين والسعودية والخليج بعد إعلان هذا الخبر.

وأضاف العامر في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن حالة الفنان محمد عبده في تحسن وأنه بنفسه طمئن جمهوره ومتابعيه أنه يتعالج من سرطان البروستاتا وأنه في حالة تقدم.

أعلن المطرب محمد عبده، عن نوع السرطان الذي أصيب به، مشيرا إلى أنه سافر فرنسا لتلقى العلاج بحصوله على حقنة كل ثلاثة أشهر لتقليل انزيمات السرطان وذلك بعد ان أصيب بمرض سرطان البروستاتا في مراحل متقدمة .

https://youtu.be/_fqU_rjA43g?si=L22Dylur9fKbp4cg