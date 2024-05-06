عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالله العامر: الحزن يخيم على الفنانين بسبب إصابة محمد عبده بالسرطان

كشف الفنان السعودي عبدالله العامر عن الحالة الصحية للفنان محمد عبده بعد الإعلان عن إصابته بمرض السرطان وتلقيه العلاج في باريس موضحاً أن حالة من الحزن تسود الفن والفنانين والسعودية والخليج بعد إعلان هذا الخبر.

وأضاف العامر في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أن حالة الفنان محمد عبده في تحسن وأنه بنفسه طمئن جمهوره ومتابعيه أنه يتعالج من سرطان البروستاتا وأنه في حالة تقدم.

أعلن  المطرب محمد عبده، عن نوع السرطان الذي أصيب به، مشيرا إلى أنه سافر فرنسا لتلقى العلاج بحصوله على حقنة كل ثلاثة أشهر لتقليل انزيمات السرطان وذلك بعد ان أصيب بمرض سرطان البروستاتا في مراحل متقدمة .

https://youtu.be/_fqU_rjA43g?si=L22Dylur9fKbp4cg

إصابة محمد عبده بالسرطان الإعلامية إنجي أنور الفنان محمد عبده المطرب محمد عبده سرطان البروستاتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران تعلن تخفيض 50% على تذاكر الرحلات الدولية

تحليل مخدرات| مفاجأة في انتظار عصام صاصا.. وأول تعليق من والدة الضحية: “عنده 4 عيال”

مستوى بحيرة فيكتوريا يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. وخبير يكشف علاقته بسد النهضة

كفالة 30 ألف جنيه.. إخلاء سبيل عصام صاصا بعد عرضه على الطب الشرعي

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

ترحيل عصام صاصا من النيابة لقسم الطالبية لعرضه على الطب الشرعي

صحف عالمية عن اكتشاف سيناء الأثري: الجيوش كانت هنا

ترشيحاتنا

لماذا تتعثر المفاوضات؟.. عمرو أديب يكشف مخططات الجانب الإسرائيلي

مقتل جندي إسرائيلي في هجوم لحزب الله على الحدود الشمالية

تفاصيل جديدة في حادث مطرب المهرجانات عصام صاصا

هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 7 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

لميس الحديدي: اتحاد القبائل العربية طالب دول العالم بالضغط على إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير دريسنج سلطة الرنجة.. اعرف المكونات

كاش مايوه.. إطلالة جديدة لزوجة خالد عليش تظهرها في آخر شهور حملها

ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأخضر؟

تحتفل به الديانات الثلاث والبداية عند المصريين القدماء .. قصة احتفال شم النسيم| خبير أثري يروي

فيديو

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فلسطيني"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ