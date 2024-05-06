محلل فلسطيني: حماس ألقت الكرة بملعب إسرائيل بعدما استغلت حادث كرم أبو سالم

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، أن موافقة حماس برد حاسم على المقترح المصري بمثابة إلقاء للكرة في الملعب الاسرائيلي، كما أن حماس وافقت على الورقة المصرية كما هي دون أي تحفظ.

وقال الرقب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إن الاحتلال الاسرائيلي استغل حادث كرم ابو سالم للتهرب وتبرير الالتزام بورقة وقف إطلاق النار، مؤكدا أن مجلس الحرب حتى الان لم يحسم الموافقة، وفي حال رفض المقترح قد يتعرض نتنياهو لهجوم كبير من الشارع الاسرائيلي.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن هناك تحركات مصرية أمريكية لوقف العملية العسكرية في رفح خاصة بعد الرد الايجابي من جانب حماس، مؤكدا أن ما يعلم عن الورقة المصرية انها تتحدث عن ثلاث مراحل في فترة الهدنة التي يبلغ إجماليها 125 يوماً، وتشمل المرحلة الاولى إطلاق سراح 33 أسيرا إسرائيليا من فئة النساء والاطفال والرجال الطاعنين في السن والمجندات يتم تسليمهم بضمان من الجانب المصري كل يومين، مع العمل على إطلاق سراح اسرى فلسطينيين في المقابل في نفس التوقيت.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية مجهولة تفاصيلها لكنها تشمل إطلاق باقي الاسرى من الجنود الإسرائيليين وحتى الان لم يعلن عن العدد والتفاصيل بخصوص عدد الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل كل جندي، أما المرحلة الثالثة تشمل عودة النازحين وتثبيت الهدنة بشكل كبير وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة.