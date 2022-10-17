"اللقاحات ودورها في تنمية الثروة الحيوانية".. ندوة بجامعة الوادى الجديد

شهد الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد افتتاح الندوة العلمية الثانية لقسمى طب وصحة الحيوان والأمراض المشتركة بكلية الطب البيطرى بجامعة الوادى الجديد ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية بالقاهرة تحت عنوان ( اللقاحات ودورها فى تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة الحيوان ).

وذلك بحضور والأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذة الدكتورة ماجدة أنيس وكيل معهد الأمصال واللقاحات بالعباسية نائبا عن الأستاذ الدكتور محمد سعد مدير المهد والدكتور محمد خضير الأستاذ بالمعهد وخبير تصنيع اللقاحات والأستاذ الدكتور سطوحي احمد سطوحى عميد كلية الطب البيطرى بجامعة الوادي الجديد الاسبق والاستاذ الدكتور محمد وائل عبد العظيم عميد طب بيطرى جامعة جنوب الوادى السابق.

وفى كلمة الأستاذ الدكتور محمود هاشم عميد كلية الطب البيطرى، استعرض جهود الكلية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة لحماية ثروتنا الحيوانية والحفاظ عليها والتوسع فيها من خلال التنسيق بين الجامعة وقطاع الطب البيطري.

وتحدث الدكتور ناجى عوض مدير عام الطب البيطرى مستعرضا أوجه التعاون بين المديرية والكلية ومعهد المصل واللقاح للحفاط على الثروة الحيوانية خالية من الأمراض والتوسع فى مشروعات الانتاج الحيوانى والداجنى بالمحافظة والاستفادة من خبرات الباحثين والسادة اساتذة كلية الطب البشرى.

وقال الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن هذه الندوة العلمية الارشادية الهامة تهدف للتوعية العلمية و المجتمعية عن أحد الفيروسات ذات الأصل الحيوانى التى تنتقل للأنسان و تهدد صحته و حياته.

وفى كلمة الدكتورة ماجدة أنيس وكيل معهد الأمصال واللقاحات بالعباسية أكدت أن هذه الندوة تأتي انطلاقا من حرص معهد بحوث الأمصال و اللقاحات البيطرية العريق على أداء دوره القومى المستمر تجاه المجتمع المدني و بالتعاون مع جامعة الوادى الجديد و المعاهد البحثية لحماية المصريين من الأوبئة الحيوانية.

وشهدت الندوة توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الطب البيطرى ومعهد المصل واللقاح.

فعاليات الندوه (1)

فعاليات الندوه (2)

فعاليات الندوه (3)

فعاليات الندوه (4)