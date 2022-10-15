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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كهف جارة والجمل الرابض.. تعرف على أجمل الأماكن السياحية في الوادي الجديد|صور

جانب من المناطق السياحيه
جانب من المناطق السياحيه

تشتهر محافظة الوادي الجديد بالعديد من المناطق السياحية التي تحظى بمقومات فريدة من نوعها، وتكون محل جذب للسائحين، خاصةً في  المناطق الصحراوية.

 ويوجد بالمحافظة حوالي 139 موقعا سياحيا وأثريا، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من السياحة كالعلاجية والاستشفائية والسفاري وربما لا يعرف البعض محافظة الوادي الجديد وذلك بسبب موقعها الحدودي في الصحراء الغربية وبعدها عن وادى النيل وقلة عدد سكانها بالرغم من أنها تزخر بالكثير من الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى امتلاكها العديد من المحميات الطبيعية، لذا إن كنت من عشاق رحلات السفارى والباحثين عن المتعة في واحات الوادي الجديد فهناك 10 أماكن يجب عليك زيارتها والاستمتاع بها والتقاط الصور التذكارية بها.

1- صخرة الجمل الرابض

تقع صخرة الجمل الرابض، بالقرب من قرية تنيدة بمركز ومدينة بلاط ، وهى اشهر الصخور بالوادى الجديد واطلق عليها هذا الاسم نظرا لأنها صخرة كبيرة الحجم تتوسط إحدى المناطق الصحراوية على شكل جمل، ودائما ما تكون من أولى اهتمامات منظمى رحلات السفارى، واستمدت اسمها من شكلها والذي لا يختلف كثيرا عن شكل الجمل الرابض ، وهى مكان محبب للغاية لهواة التصوير.

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2- مقابر البجوات

تقع مقابر البجوات على بعد 3 كم شمال مدينة الخارجة خلف معبد هيبس ويرجع أسمها إلى طرازها المعمارى على شكل القبوات ، ويرجع تاريخها من القرن الثاني حتى القرن السابع الميلادي وتضم 263 مقبرة على شكل كنائس صغيرة بنيت بطراز القباب وتتوسطها أطلال كنيسة تعتبر من أقدم الكنائس القبطية في مصر، وأهم هذه المقابر مقبرة ( الخروج ) التي تحكى رسومها قصة خروج بنى إسرائيل من مصر يتبعهم فرعون بجنوده ، وتليها مقبرة ( السلام ) وفيه صور ليعقوب والسيدة العذراء والقديسين بولا وتكلا ، وتوجد على المقابر الأخرى نقوش ملونة وكتابات قبطية تحكى قصصا لتاريخ المسيحية في مصر.

3- متحف آثار الوادى الجديد

ولايمكن أن تنهى زيارتك للواحات دون زيارة متحف آثار الوادى الجديد والذي يقع بمدينة الخارجة وهو عبارة عن ثلاثة طوابق الأول بالدور الأرضي يليه طابقان آخران حيث يتضمن المتحف الآثار التي ترجع إلى العصر اليوناني والروماني ومجموعة من تماثيل أبو الهول بأشكالها المختلفة والعصر الفرعوني والعصور التي مرت على مصر ورمزا لكل عصر وذلك حسب الترتيب الزمني لها.

4- محمية الصحراء البيضاء

تقع محمية الصحراء البيضاء في واحة الفرافرة، وتبعد عن القاهرة نحو 600 كيلو متر وتم إعلانها محمية طبيعية بقرار من مجلس الوزراء عام 2002، وذلك لطبيعتها الصحراوية الخلابة والظواهر الجغرافية والحفريات والحياة البرية النادرة التي توجد بها.

سميت محمية الصحراء بهذا الاسم، نظرا لطبيعة صخورها الطباشيرية البيضاء، والتي نحتتها الرياح منذ ملايين السنين، كما يطلق عليها أيضا واحة الثلوج وهى مكان مفضل للباحثين عن متعة رحلات السفاري والتقاط الصور التذكارية.

وحظيت الصحراء البيضاء بشهرة عالمية كبيرة، وهى الأغلى في بورصات السياحة، وحظيت بإشادة كبيرة في تقرير مطول نشره موقع Trip Advisor ” المختص بشئون السياحة والسفر، ونشر الموقع تقريرا مطولا عن أفضل وأغرب عشرين موقعًا سياحيًا فريدًا على مستوى العالم، وتصدر المركز الأول منطقة "الصحراء البيضاء"

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5- محمية الجلف الكبير

تقع محمية الجلف الكبير بالجزء الجنوبي الغربي بمحافظة الوادى الجديد، على مساحة 48 ألفًا و523 كيلومترًا مربعًا، وتبعد عن القاهرة‏ 1600‏ كيلو متر، وتقع على الحدود الليبية السودانية وتحتوى على حقول النيازك، كما تضم سهولًا شاسعة للكثبان الرملية والكهوف التي تعود لعصور ما قبل التاريخ وهى مكان مفضل للرحلات العلمية والباحثين عن المتعة عن طريق رحلات السفارى.

6 - متحف بدر عبد المغنى

إذا كنت من الباحثين عن تاريخ أهالي الواحات فيجب عليك زيارة متحف بدر عبد المغنى بواحة الفرافرة وهو أحد المتاحف الشعبية الخاصة شيده الفنان التشكيلى بدر عبد المغنى يروي من خلاله ملامح خاصة لحياة الآباء والأجداد، ويشبع في الوقت ذاته هوايته المفضلة إلى قلبه، وهي الحفاظ على تراث الواحة من الاندثار.

ولا تزيد مساحة المتحف عن مساحة منزل من منازل الواحة، لكنه يضم عددا من الغرف، كل واحدة منها تضم مقتنيات تعكس ملمحا من ملامح عادات وتقاليد الواحة.

7- كهف جارة

أيضا لايفوتك أثناء زيارتك لمحافظة الوادى الجديد زيارة كهف جارة والذي يعتبر واحدا من أندر وأجمل الكهوف التي عرفها الإنسان على مر التاريخ بسبب تكوينه الفريد وموقعة النائي في الصحراء.

ويقع كهف الجارة بمنتصف صحراء الفرافرة بالقرب من وادي محرق بعد محمية الصحراء البيضاء بنحو 7 كيلومتر شرقا باتجاه أسيوط، ورغم أن البدو اكتشفوا هذا الكهف خلال أعمال التجارة بالمنطقة قديما حيث كانوا يلجئون إليه في أوقات الراحة خلال الترحال من الواحات إلى وادي النيل، إلا أن الاكتشاف الرسمي له كان للألماني جيرهارد رولفز عام 1873 وذلك أثناء رحلته في صحراء الفرافرة للوصول إلى واحة الكفرة الليبية.

ويعتبر من أندر الكهوف في العالم، ويتميز بوجود رواسب كلسية مدلاة من سقفه صعودا وهبوطا على شكل أوراق الشجر.

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8- قرية القصر

تقع قرية القصر على بعد 32 كم شمال مدينة موط العاصمة الإدارية لمركز الداخلة وسميت بهذا الاسم لوجود بقايا قصر روماني قديم تحت أطلال هذه القرية، واستغلت بعض أحجار هذا القصر في بناء واجهات المنازل القديمة، ويرجع تاريخ بناء القصر إلى القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي، وامتد العمران بها حتى العصر العثماني، وللقرية تخطيط هندسي رائع حيث تم تقسيمها إلى دروب وأحياء وحارات يغلق كل حارة باب كبير، كما انها لها عشر بوابات تغلق على عشر حارات ليلًا خوفًا من غارات القبائل المعادية وتمتلك قرية القصر الإسلامية جميع مقومات الحسن والجمال والهدوء والنقاء، كانت أول قرية بالواحات تستقبل القبائل الإسلامية عام 50 هجرية بعد الفتح الإسلامي لمصر.

9- آبارموط العلاجية

إذا كنت من الباحثين عن السياحة العلاجية فيجب عليك زيارة ابار موط الساخنة والتي تقع على بعد ثلاثة كيلومترات من مدينة موط عاصمة الداخلة وهى مجموعة آبار ذات تدفق ذاتى، وتتميز الآبار بمياهها الساخنة التي تبلغ درجة حرارتها 43 مئوية، وطبقا للتحليلات المعملية التي أجرتها الشئون الصحية بالمحافظة فإن مياه هذه الآبار تحتوي على العديد من العناصر المعدنية المفيدة علاجيًا في حالات الروماتيزم والصدفية والآلام الجسمانية.

10- المنتجعات البيئية بواحة الداخلة

إن كنت تبحث عن الهدوء والاستجمام وتسعى للابتعاد عن الضجيج والصخب فيجب عليك زيارة المنتجعات البيئة بواحة الداخلة والتي تأخذ في الشكل والتصميم والنموذج المحاكي للبيئة الواحاتية وهى منشآت صديقة للبيئة مشيدة من الخشب والطوب اللبن ويوجد منها منتجع الطرفة وديزرت لودج وأيضا منتجع البدوية والدهوس وآخرين، وجميعهم يقدمون برامج سياحية وفندقية خاصة.

 

المناطق السياحيه في الوادي الجديد (2)
المناطق السياحيه في الوادي الجديد (2)
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المناطق السياحيه في الوادي الجديد (12)
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المناطق السياحيه في الوادي الجديد (13)
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