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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الطاهر: مصر ستضع مشاكل القارة الأفريقية بالكامل على مائدة مؤتمر المناخ ..فيديو

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أكد سيد الطاهر، عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة والبيئية، أن  الهدف من مكافحة التغيرات المناخية سيظهر في مؤتمر المناخ الذي سينعقد في مصر، مشيرا إلى أن .الدور الرئيس في المناقشة طرق مكافخة التغيرات وليس مناقشتها. 

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وقال سيد الطاهر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “أكسترا نيوز”، أن مصر سيكون لها السبق أن تستضيف مؤتمر المناخ والتحدث باسم القارة الأفريقية بالكامل، لحمايتها من أثار التغيرات المناخية.

 

وتابع  عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة والبيئية، ان أفريقيا لا تمثل سوى 3% من التغيرات المناخية التي حدثت، ولكن الدول الصناعية كان لها السبب الرئيسي في حدوثها بعد زيادة الإنبعاثات الكربونية، واستخدام الوقود الأحفوري بكثرة.

 

توفير التمويل اللازم

وأشار سيد  الطاهر إلى أن  الدول الأفريقية تعانى من نقص في مجال الطاقة سواء الكهرباء أو البترول، ولا بد من توفير التمويل اللازم للقارة الأفريقية للحد من الأثار السلبية التي تتعرض لها.

القارة الافريقية مصر التغيرات المناخية البترول إفريقيا

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