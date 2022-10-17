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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور ممثلي الوكالة الأمريكية.. الأرصاد الجوية تستضيف ورشة عمل الإنذار المبكر

قمة المناخ
قمة المناخ

تنعقد اليوم، الاثنين، داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ورشة عمل لتكامل الأفكار حول الإنذار المبكر والعمل المبكر لتأثير جميع الهطول، في ضوء التغيرات المناخية التي يعيشها العالم، وذلك تحت عنوان "الإنذار المبكر لمخاطر الهطول وللعمل المبكر (EWEA)".

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، عن الورشة المنعقدة خلال الفترة الاثنين 17 أكتوبر حتى الاربعاء 19 اكتوبر 2022، أن مفهوم "الإنذار المبكر والعمل المبكر" (EWEA)، أصبح ذا أهمية متزايدة في مجال قياس كثافة وشدة الهطول للحد من مخاطر الكوارث.

وتم التأكيد على أهميتها في مارس الماضي عندما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن مبادرة جديدة لضمان أن "كل شخص على وجه الأرض سيكون محميا بواسطة أنظمة الإنذار المبكر في غضون الخمس سنوات القادمة".

حيث تم تكليف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بقيادة هذه المبادرة وستطلق خطة عملها الخمسية في مؤتمر قمة المناخ COP27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه تنظيم الوشة وبحضور كل من ممثلي  الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي وبإستضافة هيئة الأرصاد الجوية المصرية (EMA) ، لتكون ورشة التفكير هذه حول "الإنذار المبكر لمخاطر الهطول وللعمل المبكر (EWEA)، حيث يتم إشراك المهنيين والمتخصصين الشباب في الحد من مخاطر الكوارث" (17 أكتوبر- 20 ، 2022). تنعقد قبل ثلاثة أسابيع من افتتاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

وتعد ورشة القاهرة الفكرية( Cairo Thinkshop) منصة كبيرة ومساحة واسعة للمتخصصين الشباب (YPs) للالتقاء مع المحترفين  لفحص مفهوم الإنذار المبكر EWEA.

وتركز الورشة على دمج اهتمامات وأفكار وحماس  YPs في عمليات صنع القرار لمكافحة تغير المناخ. يجب أن يشارك YPs بشكل متكامل في صنع السياسات التي من المؤكد أنها ستؤثر على أجيالهم وأجيال المستقبل، ويوفر Thinkshop مساحة للمناقشات الصريحة حول نقاط القوة والضعف والفرص والقيود التي قد يعتمد  عليها مفهوم EWEA للحد من مخاطر الكوارث.

الأرصاد هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية الإنذار المبكر COP27

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