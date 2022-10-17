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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفض التعاون معهم.. قوات روسيا تقتل قائد أوركسترا أوكرانيًا بخيرسون

قائد أوركسترا أوكراني
قائد أوركسترا أوكراني

أعلن مسؤولون أوكرانيون، عن بدء تحقيق جنائي في مقتل قائد الأوركسترا الأوكرانية في خيرسون التي تحتلها روسيا.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أفاد بيان صادر عن مكتب المدعي العام المحلي، بأن القوات الروسية أطلقت النار على قائد الأوركسترا في منزله بمدينة خيرسون "لأنه رفض التعاون معهم".

وقالت وزارة الثقافة وسياسة المعلومات الأوكرانية إن قائد الأوركسترا يوري كيرباتنكو من أوركسترا خيرسون الإقليمية الفيلهارمونية.

وفقًا للوزارة، عمل كيرباتنكو مع الأوركسترا المحلية منذ عام 2000 وعمل أيضًا كقائد رئيسي لأوركسترا غرفة جيليا في مسرح خيرسون في عام 2004.

وقالت الوزارة، في معرض نعيها، إن كيرباتنكو "أظهر علانية موقفه السياسي ورفض مغادرة خيرسون المحتلة".

ولم تحدد النيابة متى حدث القتل، لكنها قالت إن "القتيل توقف عن الاتصال بأقاربه في سبتمبر من هذا العام".

وأضاف البيان أن "مكتب المدعي العام الإقليمي في خيرسون يدير الإجراءات الجنائية التي بدأت على أساس انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، بالإضافة إلى القتل العمد".

وتعتبر منطقة خيرسون ــ التي يُنظر لها من قبل روسيا بأنها ضرورية للسيطرة على الساحل الجنوبي لأوكرانيا والوصول إلى البحر الأسود ــ واحدة من أولى المناطق التي احتلتها القوات الروسية عندما غزت كييف قبل أكثر من ستة أشهر.

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