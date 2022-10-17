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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة 6 دول.. سلطة الطيران تنظم دورة تدريبية حول اقتصاديات النقل الجوي

سلطة الطيران المدني
سلطة الطيران المدني

بدأت أعمال الدورة التدريبية لاقتصاديات النقل الجوى والتى تنظمها سلطة الطيران المدني المصري بالتعاون مع المنظمة العربية للطيران، بمشاركة عدد كبير من ممثلى سلطات الطيران المدنى فى كلٍ من مصر والمملكة العربية السعودية والبحرين والأردن وليبيا والمغرب، تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى.

فى كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة التدريبية المقرر أن تستمر أعمالها حتى يوم الخميس المقبل، نقل الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى تحيات وتقدير الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى للمشاركين متمنياً لهم التوفيق ومؤكداً حرص وزارة الطيران المدنى على توطيد أواصر الصداقة والتعاون مع الأشقاء العرب لبناء مستقبل أفضل لصناعة الطيران العربى قائم على المعرفة والعلوم والتكنولوجيا حيث تأتى هذه الدورة التدريبية فى إطار استراتيجية وزارة الطيران التى تهدف إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات وتدريب العنصر البشرى .

 وأشار رئيس سلطة الطيران، إلى اهتمام وزارة الطيران باستضافة هذه الدورات بما يسهم في نشر الوعي باقتصاديات النقل الجوى وكذلك تعريف المتدربين بالقوانين والاتفاقيات المعمول بها فى هذا الإطار معرباً عن تقديره للتنسيق الدائم بين سلطة الطيران المدنى والمنظمة العربية للطيران التى تقوم بدور مهم فى الارتقاء بمنظومة الطيران العربي.

وتستهدف الدورة التدريبية التى يقوم بالتدريس فيها الدكتور حسن محمد حسن الأستاذ بجامعة حلوان التركيز على مفاهيم اقتصاديات النقل الجوى ودراسات الجدوى الاقتصادية فى مجال الطيران المدني وخاصة فى مجالات إنشاء شركات الطيران وشبكات الخطوط الجوية والمطارات 

من جانبه قدم خالد عنتر خبير النقل الجوي بالمنظمة والمشرف على الدورة الشكر لوزارة الطيران وذلك بالإنابة عن المهندس عبد النبي منار رئيس المنظمة العربية للطيران على استضافة هذه الدورة والتى تأتى فى إطار التعاون الدائم بين المنظمة وسلطة الطيران المدنى فى مصر مشيراً إلى أن هذه الدورات تهدف إلى رفع كفاءة المتدربين وتنمية قدراتهم واكتساب مزيد من المهارات والخبرات .

 

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