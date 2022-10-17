الشرقية.. الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء بمدرسة النور للمكفوفين

نظمته مديريتي الأمن والتربية والتعليم

نظمت إدارتي حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية و العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالشرقية احتفالا بمناسبة "اليوم العالمي للعصا البيضاء" الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام بمدرسة النور للمكفوفين بالزقازيق.

بحضور محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية والعميد أحمد عرفة مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن الشرقية و محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية و أسعد فاروق ماضي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم وأمل بغدادي مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية ووفد من ضباط مديرية أمن الشرقية.

أعرب محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية عن سعادته بذلك الاحتفال وقدم الشكر لجهاز الشرطة رمز الوفاء والتضحية والعطاء الزاخر والدور الذي يقدمه رجال الشرطة في خدمة مصر ليلا ونهارا لتبقي مصر الغالية واحة للأمن والأمان.

وأوضح وكيل أول الوزارة أن العصا البيضاء، هي وسيلة تعويضية يستخدمها المكفوفون ويعتمدون عليها لتحسس الطريق، وتجنب الاصطدام بالأجسام التي تصادفهم أثناء سيرهم، وذلك من خلال تحريكها إلى الأمام والجانبين، وتعتبر وسيلة للفت انتباه الناس إلى أن حامل هذه العصا كفيف إذا كانوا يريدون التطوع لمساعدته ولتنبيه قادة السيارات للوقوف أثناء سير حاملها حتى يمر.

واستعرض وكيل اول الوزارة الخدمات التي تقدمها الدولة المتمثلة في وزارة التربية والتعليم لأبنائنا الطلاب المكفوفين وضعاف البصر في مراحل التعليم المختلفة من خلال عقد عدد من الدورات التدريبية للمعلمين للتدريب علي كيفية التعامل مع الطلاب أصحاب الإعاقة البصرية وضعاف النظر و دمجهم في المجتمع

وأكد أن الهدف الأساسي من الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء هو تشجيع المكفوفين من أبنائنا الطلاب والطالبات علي استخدام العصا البيضاء في حياتهم اليومية لضمان أمنهم وسلامتهم لكي تفرض علي أفراد المجتمع المصري أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف الشخص الكفيف وان يقدموا لهم المساعدة.

وفي ذات السياق نقل العميد " أحمد عرفة " مدير إدارة حقوق الإنسان بمديرية امن الشرقية تحيات اللواء وزير الداخلية ، واللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية لأبنائنا الطلاب والطالبات بهذه المناسبة مشيرا إلي أن المشاركة في الاحتفالية هي رسالة تضامن من وزارة الداخلية تحت شعار كلنا واحد التي تهدف الي تعظيم اطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية لجهاز الشرطة بتفعيل المبادرات الخدمية والإنسانية وإيمانا بأهمية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وفي نهاية الاحتفال تم توزيع هدية مقدمة من إدارة حقوق الإنسان بمديرية امن الشرقية علي جميع الطلاب والطالبات بالمدرسة.