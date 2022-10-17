صاحب وجه بشوش.. أقارب طالب الصيدلة بالفيوم: استودعناه شهيدا عند الله.. شاهد

حالة من الحزن والاسى سيطرت على اهالى قرية العجميين اكبر قرى مركز ابشواى ، عقب وفاة وتشييع جنازة محمد محمود يحى الجاحد الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة بجامعة الفيوم ، الذى لقى مصرعه عقب سقوطه من الدور السادس ببهو الكلية ، كما أعربت اسرة محمد عن حزنها الشهيد وأنهم يحتسبونه عند الله من الشهداء والصديقين .

الآلاف تشيع جثمان الطالب محمد

يقول العمدة صاوى الجاحد عمدة قرية العجميين ور ندعو له بالعفو وربنا يغفر له ويسامحه ومحمد طول عمرنا مانسمع عنه الا كل خير ويحب الناس والجميع بيحبه وندعو له بالعفو والمغفرة

أضاف الصاوى بأن الآلاف التى خرجت لتشييع محمد اكبر دليل على حب الجميع لمحمد وعائلته ولم نشاهد منه الا كل طيب و كل خير ولحد الان لم نصدق ماحدث وصدمة كبيرة وندعو الله ان يصبر اهله واسرته ونتلقى العزاء اليوم بدار مناسبات عزاء العجميين ونشكر كل من خرج وراء تشييع جنازة محمد رحمة الله عليه .

أفضل شباب القرية

ويضيف حماده الجنزورى أبن عم المرحوم محمد ، بان محمد رحمة الله عليه من افضل شباب القرية و شاب مثقف و واعى و مثقف دينيا أيضا ، ومشهود عنه بالهدوء واجتماعى وداعم للخير وللجميع و طالع لوالده ربنا يصبره ، ومحمد كان شاب ناجح فى مجال عمله وداعم للجميع

أضاف بان اخر مرة شاهدت فيها محمد مع والده منذ أسبوع وكان دائما والده يذكره بكل الخير و كان كل حاجة لوالديه ونور عينيهم اللى بيشوفوا بيها ، والجنازة المهيبة التى خرجت وراء تشييع محمد لم تحدث من قبل ووفاته كان صدمة للقرية وللجميع .

ويقول السيد رشاد محمد أحد أقارب محمد ، كان يوم اليم على القرية بالكامل ، فوالد محمد رجل على خلق ، ومن بيت طيب وناس محترمين ومحمد انسان لا يعوض ونحتسبه عند الله من الشهداء .

جنازته مشهد مؤلم

ويضيف :محمد احمد عبد الله عظيمة من اقاربه ، بان محمد من الشباب القليلة جدا والمحترمين وهذه شهادة أقابل بيها ربنا سبحانه وتعالى ، فمحمد منذ لاصغر حاجة تانية ، احترام وأدب وتعليم وكان احترامه للجميع زائد عن الحد وجميعنا مصدومين من وفاته ، لكنها ارادة الله عز وجل ، وكانت جنازته مشهد مؤلم للقرية بالكامل وربنا يرحمه ويصبرنا جميعا ويصبر أسرته .

واضاف بان محمد ولد فى القرية يحب التعليم والطب لذلك ذاكر واجتهد و والده زعل وتاثر انه لم يلتحق بكلية الطب وعوضه الله سبحانه وتعالى بالتحاقه بكلية الصيدلة وكان يقيم صلاة الفجر حاضر ، وكان صديق ابنى وبمثابة اخ له ومثل اعلى ، وكان يوم عصيب علينا نشهده لأول مرة فى حياتنا ، وكان بيتابع الصيدلية واخر مرة شاهدته امس ولما جاء خبر وفاته داخل كليته ، حزنت كل الحزن ، ومشهد الجنازة اليوم كان صعب جدا للجميع ، ولم يكن فى عقل محمد رحمة الله عليه سوى العلم والطموح فى معرفة كل ماهو جديد فى العلم .

صاحب وجه بشوش

ويقول : جمال عادل صديق : احد اصدقاء محمد بأنه كان من أعز أصد قائى ، وكان طيب القلب ، وصاحب وجه بشوش و دائما يبتسم فى وجه الناس وبشوش .

وأضاف بأن أخر مرة تقابلت معه معاه منذ 3 ايام فى مركز ابشواى ، واخر ايامه كان بيضحك ويبتسم ، واصيبت بالصدمة عقب سماعى خبر وفاته وحتى الان لم اصدق ذلك .

ويضيف محمد على قريب محمد بان الشهيد بمثابة اخوي الصغير ، ووالده كان بيجهز له الصيدلية من الان لكى يفتحها له عقب تخرجه من كلية الصيدلية بجامعة الفيوم ، ومحمد من الشباب المحترمة جدا وعمره ماكشر او زعل من اى واسرته خاصة والده ا. محمود رجل من اعظم الرجال التى عرفتها فى العجميين ولم يقصر فى اى شئ لتربية ابناؤه وربنا يرحمه ويصبره هو واسرته ، والخبر نزل علينا جميعا و على الناس كالصاعقة وانا ذهبت المستشفى امس لمتابعة اجراءات تشييع الجنازه.

أضاف بانه اخر مرة شاهدت فيها محمد يوم الخميس القادم وكان يبتسم فى وجه كل الناس وعمره مازعل من اى شخص واصدقائه بكلية الصيدلة كانوا معنا جميعا بمستشفى الجامعة وكان مصدومين وحصل على امتياز فى السنوات السابقة .

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