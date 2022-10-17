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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كان فاضله سنتين ويبقى طبيب.. محمد سقط من الطابق السادس في الكلية

الطالب المتوفى
الطالب المتوفى

فقدت كلية الصيدلة بجامعة الفيوم فقيد وزهرة شبابها  محمد محمود يحيي الجاحد الطالب بالفرقة الثالثة  بكلية الصيدلة بالفيوم الذى رحل  من داخل منبر العلم بالجامعة عقب سقوطه من الدور السادس  ببهو كلية الصيدلة بجامعة الفيوم لتصعد روحه لبارئها بعد سقوطه تاركاً حزناً عميقاً للاهل والأقارب والأصدقاء وطيب الأثر وحسن الخلق والأخلاق.

 

لقي الطالب  محمد محمود يحيى الجاحد  بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس بمبنى كلية الصيدلة بجامعة الفيوم ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المبنى الجامعي.

 

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود مفتاح مأمور  قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بحدوث مصرع شاب في الفرقة الثالثة بكلية الصيدلة جامعه الفيوم إثر سقوطه من الطابق السادس ولقي مصرعه في الحال.

تم نقل الطالب سيارة الإسعاف الى مستشفى الجامعة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة  وتحرر محضر بالحادث وأحيل الى النيابة العامة التي تولت التحقيق .

 

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