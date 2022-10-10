حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية الزراعة جامعة الفيوم ..صور

شهد الدكتور محمود عبد الفتاح عميد كلية الزراعة جامعة الفيوم فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والذى اقيم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة.
وحضر الحفل د جمال فرج، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود جمال محمود، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود أسامة متولي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام، واعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأكد د محمود عبد الفتاح، أن كلية الزراعة من الكليات العريقة والمرموقة، بما تضمه من أقسام وتخصصات وعلماء في مختلف المجالات.
وأوضح أن كلية الزراعة حريصة على التواصل الدائم والمثمر مع الشركات العاملة في القطاع الزراعي والمزارع الحديثة ومصانع الأغذية، وكذلك الحرص على توفير التدريب اللازم لإكساب الطلاب المهارات والكفاءات، التي تمكنهم من الالتحاق بمجالات أكثر في سوق العمل، مؤكدًا أن خريجي الكلية قادرون على إثبات مكانتهم في كافة المجالات والشركات ومراكز البحوث.
ووجه د محمود عبد الفتاح، الطلاب بالمشاركة في مبادرة التنور المجتمعية بجامعة الفيوم وخصوصا المحور المتعلق بمحو الأمية، لأن الطالب ملزم قبل الحصول على شهادة التخرج، بمحو أمية ٦ من الأفراد الأميين كمشاركة مجتمعية وواجب قومي.
وأشار د جمال فرج، إلى أن كلية الزراعة تهتم بأبنائها من الطلاب، لأنهم أساس العملية التعليمة، متابعًا أن الكلية استطاعت تحقيق العديد من المراكز المتقدمة في مسابقات الأنشطة الطلابية.
وأكد أن إدارة الكلية تقدم كل سبل المساندة والدعم تشجيعًا للطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية والبحثية، والتي تمكنهم فيما بعد من العمل في المشروعات القومية الهامة.
من جانبه أوضح د جمال محمود، أن كلية الزراعة تضم وحدة تدريب يشمل كل المجالات الإنتاجية، لتقديم الجانب العملي للطلاب والذي لا يقل أهمية عن الجانب النظري والأكاديمي، بهدف إتاحة الدورات التدريبية وورش العمل التي تعمل على ثقل كفاءة ومهارة الطلاب، والحصول على شهادة معتمدة يستطيع الطالب من خلالها ومن خلال التواصل مع وحدة متابعة الخريجين بالكلية من الالتحاق بفرص عمل اكثر أفضلية وتنوعًا.
وأضاف د أسامة متولي، علو مكانة كلية الزراعة والتي يعمل علماؤها في الكثير من المجالات والتخصصات والمراكز، موجهًا الطلاب بالتعرف على أقسام الكلية وبرامجها المتنوعة، واختيار ما يناسب إمكاناته وطموحاته.
وشهد حفل الاستقبال تكريم أعضاء هيئة التدريس لمجهوداتهم المتميزة المبذولة في مجال الأنشطة الطلابية بالكلية، وكذلك تكريم الفرق الطلابية والطلاب المتميزين الذين تمكنوا من تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات المختلفة على مستوى دوري جامعة الفيوم، حيث تم تكريم فريق الكلية لكرة اليد (طلاب) والقدم (طالبات)، والجوالة، والأسر، ومجلة الحائط، كما تم تكريم الطلاب الفائزين في مسابقات الكلية في الشعر، وكتابة القصة، والمقال، ودوري المعلومات، والطالب والطالبو المثاليين، ومسابقة الكلية في البحث العلمي في بحوث النانوتكنولوجي في الزراعة ، كما تضمن حفل الاستقبال قيام طلاب الكلية بأداء عدد من الفقرات الغنائية، والفنية، والتمثيلية، والإنشاد الديني.