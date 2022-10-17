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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لأول مرة.. وفاء عامر تعلق على طلاق شقيقتها آيتن: ماحدش بيدخل بينهم

وفاء وايتن عامر
وفاء وايتن عامر

حلت الفنانة وفاء عامر، ضيفة على الجزء الثاني من حلقتها فى برنامج البخت، والذي يعرض على قناة الشمس.

وعلقت الفنانة وفاء عامر لأول مرة على قرار انفصال شقيقتها  آيتن عامر من  مدير التصوير محمد عز، قائلة: إن كل شىء قسمة ونصيب ولن أعلق على هذا الأمر. 

وتابعت وفاء عامر، قائلة: محمد عز شخص جيد، وأتمنى له السعادة.

وعن السؤال حول عودتهما مرة أخري، قالت وفاء عامر: "هم مش بيخلوا حد يدخل ما بينهم".

وفاء عامر: أنا وغادة عبدالرازق لسنا صديقتين وسمية الخشاب أساءت لي

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حلت الفنانة وفاء عامر ضيفة على برنامج البخت، المذاع على قناة الشمس ، حيث كشفت عن العديد من الأسرار حول مسيرتها الفنية.

 

وقالت وفاء عامر خلال البرنامج إن الفنانة غادة عبد الرازق ليست صديقة لها، وإن سبق وأن صرحت بهذا الأمر مما دفع الأخيرة ترد بنفس الرد . 

 

وأضافت وفاء عامر: لم تكن نيتي سيئة حين قولت ذلك؛ ولكن كلمة الصداقة لها معني كبير ، ولكن فى حال أن شاهدت غادة عبد الرازق سوف أبادلها السلام ، فكرة انها قالت اننا ليست أصدقاء لا تشغلني “ انا مروحتش اتلزق فيها ”.

 

واستكملت وفاء عامر قائلة : سمية الخشاب قالت الكلمة ذاتها أننا مش أصدقاء وهي معذورة فقد كنت شاهدة على واقعة ورويته “ بما يرضي الله ” ولكنها اساءت ثم اعتذرت عن الجملة التي قالتها في أحدي البرامج .

كشفت الفنانة وفاء عامر، عن رد فعل زوجها على المشهد المسرب لها، مع الفنان محمد رمضان، في مسلسل نسر الصعيد. 

 

وقالت وفاء عامر، في تصريحات تلفزيونية : زوجي عارف، وواثق هو والجمهور إني بقدم حاجات لذيذة، والمشهد ماكنش له أي تلاتين لازمة في سياق العمل.

 

مش عارفه مين اللي نزله على السوشيال ميديا:

 

وأضافت وفاء عامر، أنا مش عارفه مين اللي نزله على السوشيال ميديا، وجوزي كان عارف انه مش مقصود، وجوزي ماشافش الفيديو أصلا، وهو واثق فيا، وهو منتج كبير وعارف إن ده تمثيل.

 

وتابعت وفاء عامر، أن زوجي عجبه المسلسل كله، ومش هيجي مشهد كده يعني. 

وفاء عامر سمية الخشاب غادة عبد الرازق محمد رمضان ايتن عامر الفنانة وفاء عامر الفنان محمد رمضان

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