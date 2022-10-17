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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم تجدي نفعا.. كيف تضلل أمريكا الشعب الروسي؟

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن مساعي أمريكا للتأثير على الشعب الروسي عبر نشر الأكاذيب الإعلامية المضللة باستخدام وكالات أجنبية رخيصة الثمن، لن تجدي نفعا.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، أشارت الخارجية الروسية إلى أن محتوى نشرته إحدى الوكالات الإعلامية الأجنبية المعترف بها في روسيا، يشير إلى أن الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، استشهدت بتصريح لمسؤول أمريكي رفيع المستوى يقول فيه: إن “الولايات المتحدة تهدف لقتل أكبر عدد من الروس بأياد أوكرانية”.

بينما ردت الوكالة بأنه لم يسبق لأي مسؤول أمريكي بأن صرح بمثل هذا الكلام، وأكدت أنه يعود للسفير الأوكراني لدى كازاخستان بيتر فروبليفسكي، ما دفع الوزارة إلى الرد بأنه مسجل ومنشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنه يعود للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن.

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 وأشارت الوزارة إلى أن المخابرات المركزية الأمريكية في منتصف القرن العشرين استشعرت تهديدا للأمن القومي في الولايات المتحدة بسبب انتشار ظاهرة ميول الشباب للأفكار اليسارية، فارتأت تنفيذ مخطط لبث برامج إعلامية تهدف لرعاية العقول الشابة.

أمريكا الولايات المتحدة روسيا جورج بوش كازاخستان الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

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