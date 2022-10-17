بالرغم من الحرب.. زيادة السياحة في روسيا بمعدل 9%

أفادت رئيسة هيئة السياحة الروسية "روس توريزم"، زارينا دوغوزوفا، أن السياحة في روسيا انتعشت من يناير إلى سبتمبر 2022 بنسبة 9 %، وقد يصل نمو التدفق السياحي إلى حوالي 5%.

وعلى هامش منتدى المناطق الروسية "تطوير البنية التحتية السياحية" قالت دوغوزوفا للصحفيين أنه "زاد التدفق السياحي في روسيا من يناير إلى سبتمبر 2022 بنسبة 9 % تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ما يصل إلى 47 مليون شخص، بحلول نهاية العام، قد يصل نمو التدفق السياحي إلى حوالي 5 بالمئة".

وذكرت دوغوزوفا "من يناير إلى سبتمبر ضمنا، تدفق ما يقرب من 47 مليون شخص، بالإضافة إلى 4 ملايين شخص مقارنة بالعام الماضي، ونتوقع زيادة بنحو 5 بالمئة مقارنة بالرقم النهائي للعام الماضي".

وفي وقت سابق، قالت دوغوزوفا إن تدفق السياح في روسيا من مايو إلى سبتمبر من المتوقع أن يصل إلى 31 مليون شخص، وبحلول نهاية العام، من المتوقع أن يختار 61 مليون شخص قضاء العطلات في روسيا.

وأوضحت دوغوزوفا أنها تحتفظ بتوقعات لتدفق السياح إلى روسيا لـ 61 مليون شخص في عام 2022، على الرغم من الصعوبات اللوجيستية في جنوب روسيا.