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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على المتهم بقتل خطيبته ببور سعيد

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بور فؤاد أول) بعثوره على جُثة كريمة شقيق زوجته داخل محل سكنها بدائرة القسم وبها بعض الكدمات وآثار خنق بالرقبة.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل بأحد المصانع "خطيب المجنى عليها" ، مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية).

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بسابقة إرتباطه بالمجنى عليها "خطيبته" وحدث خلافات بينهما قام على إثرها بالتعدى عليها بدافع الإنتقام .

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية

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