خبير: الدول العربية هي الأكثر هشاشة تجاه التغيرات المناخية

قال المهندس عماد سعد، خبير المناخ ورئيس شبكة بيئة أبو ظبي، إن التغيرات المناخية ترتبت آثارها على العالم ككل، ومن ضمنه المنطقة العربية، مشيرا إلى أن المنطقة العربية بشكل عام تقع فى عين العاصفة وفى قلب الحدث، بل إن الدول العربية هي الأكثر هشاشة تجاه التغيرات المناخية.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن ارتفاع معدل النزوح المناخي الناجم عن الظواهر الجوية القاسية مثل الأعاصير، أدت في العقد الماضي إلى نزوح أكثر من 20 مليون شخص فى العالم العربي بحسب إحصائيات.

وأوضح أن هناك آثارا متعلقة بتراجع معدل تدفق المياه السطحية فى الأنهار التقليدية فى المنطقة العربية، لافتا إلى أن تداعيات التغيرات المناخية وآثارها السلبية سوف تضر جميع قطاعات المجتمع والتنمية، وليس في موضوع المناخ فقط، بل تتأثر الزراعة والبنية التحتية وقطاع المياه وغيرها من القطاعات.