وزير الري: ملف المياه سيكون في قلب التغيرات المناخية خلال cop 27

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن التغيرات المناخية لم تعد مقتصرة على أماكن في العالم بعينها، فلم يعد أحد بعيدًا عنها، ففي المنطقة العربية ظهرت الفيضانات، كما عانت دول أوروبية من الجفاف، وذلك في أخر 12 شهرا، بالإضافة إلى حرائق الغابات.



وأضاف سويلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC، أن العالم كله أدرك أن التغيرات المناخية قريبة من كل فرد على وجه الكرة الأرضية، مشيرًا إلى أن مصر تستغل الزخم الموجود حاليا، وبخاصة أنها تستضيف قمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ بنوفمبر المقبل.



وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن المؤتمر سيكون فرصة كبيرة لكي نضع ملف المياه على أولويات التغيرات المناخية على مستوى العالم، cop 27 هي القمة السابعة والعشرين، ولم يحظَ ملف المياه باهتمام من دول العالم، ولكننا نجحنا هذه الفترة في تنظيم أسبوع القاهرة الدولي للمياه، ونحاول لفت الأنظار إلى أن المياه في قلب التغيرات المناخية خلال cop 27.



وتابع : «أطلقنا وثيقة القاهرة للتغيرات المناخية والعمل من أجل التغيرات المناخية وتجنب آثار التغيرات المناخية في المياه، وتم استقبال هذه الوثيقة من دول العالم بشكل إيجابي، وسيتم مناقشتها في شرم الشيخ».



ونوه إلى أن هذه الوثيقة تتبنى رأي الدول شحيحة المياه مثل مصر، موضحًا أن مصر تمثل حاليا صوت دول الجنوب بما فيها الدول الأفريقية والدول التي تعاني من الشح المائي على مستوى العالم، مشددًا على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 صعب دون الحصول على حلول للنقص في مشكلات المياه.



وأكد على أن موقف مصر ثابت من ملف سد النهضة، حيث تطالب دوما بحل عادل ومتوازن وملزم قانونيا، كما تسعى إلى التعاون بشكل يخدم المصلحة المشتركة.