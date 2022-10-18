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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: جهزنا مخرات السيول استعدادا للشتاء

د. هاني سويلم وزير
د. هاني سويلم وزير الري

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن التغيرات المناخية لم تعد مقتصرة على أماكن في العالم بعينها، ولم يعد أحد بعيدًا عنها؛ ففي المنطقة العربية ظهرت الفيضانات، كما عانت دول أوروبية من الجفاف، وذلك خلال الـ12 شهرا الأخيرة، بالإضافة إلى حرائق الغابات.


وأضاف سويلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC، أن العالم كله أدرك أن التغيرات المناخية قريبة من كل فرد على وجه الكرة الأرضية، مشيرًا إلى أن مصر تستغل الزخم الموجود حاليا، خاصة أنها تستضيف قمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.

وتابع وزير الموارد المائية والري: «المؤتمر سيكون فرصة كبيرة لكي نضع ملف المياه ضمن أولويات التغيرات المناخية على مستوى العالم، وcop 27 هي القمة السابعة والعشرون، ولم يحظَ الملف باهتمام من دول العالم، ولكننا نجحنا هذه الفترة في تنظيم أسبوع القاهرة الدولي للمياه، ونحاول لفت الأنظار إلى أنها في قلب التغيرات المناخية خلال cop 27».

واستطرد: «أطلقنا وثيقة القاهرة للتغيرات المناخية ونعمل من أجل تجنب تأثيرها على المياه، وجرى استقبال هذه الوثيقة من دول العالم بشكل إيجابي».


وأشار إلى أن هذه الوثيقة تتبنى رأي الدول شحيحة المياه مثل مصر، موضحًا أن مصر تمثل حاليا صوت دول الجنوب بما فيها الدول الأفريقية، والدول التي تعاني من الشح المائي على مستوى العالم، مشددًا على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 صعب دون الحصول على حلول للنقص في مشكلات المياه.

التنمية المستدامة شرم الشيخ سد النهضة التنمية المستدامة 2030 ملف سد النهضة التغيرات المناخية حرائق الغابات وزير الموارد المائية

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