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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع لمناقشة مشاكل الكهرباء ومياه الشرب في الحسنة بشمال سيناء

مناقشة مشاكل المياه
مناقشة مشاكل المياه الشرب والكهرباء بالحسنة

 

عقد المحاسب سعد  بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، اجتماعا مع مسؤولي قطاعي الكهرباء والمياه بالحسنه،  وذلك لمناقشة  المشاكل المتعلقة  بالكهرباء ومياه الشرب بالمركز والمدينة ،  ووضع الحلول المناسبة والسريعه لها   بما يضمن تحسين أداء الخدمة لجميع للأهالي بالمركز والمدينة  ،وتلبية احتياجات المواطنين لضمان جودة الخدمة المقدمه لهم في كافة القطاعات الخدمية المختلفة .

حضر الإجتماع محمد أحمد المغربي،  سكرتير عام المركز والمدينة، والمهندس  أحمد عودة   مدير هندسة الكهرباء بالحسنة ، و الدكتور  محمد داود  ، مندوب عن شركة المياه.


وطالب رئيس المدينة،  خلال الإجتماع بضرورة وضع خطة عاجلة لحل أزمة مياه الشرب التي تواجه المواطنين وتوفير المياه للأهالي بالمنطقة  بوضع أليه محدده للتوزيع علي الأهالي بصفة دورية ومنتظمة لضمان حصول كل مواطن علي حصته في المياه بانتظام .

 

إنقطاع التيار

 

وطالب المهندس  مدير قطاع الكهرباء بالعمل علي إنهاء مشكلة  إنقطاع التيار الكهربائي علي المناطق التي تشهد إنقطاع متكرر للكهرباء،  وضرورة المتابعة لجميع القري لعمل الصيانة المستمرة ، حتي يتم الإرتقاء بمستوي الخدمة المقدمه في هذا القطاع الحيوي لجميع المواطنين بجميع القري والتجمعات .

وأكد  رئيس المركز والمدينة أننا جميعاً نعمل من أجل المواطنين أهالينا بمركز ومدينة الحسنه ونسعي جاهدين لتلبية كافة احتياجاتهم وتحقيق الحياه الكريمه لهم.

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الحسنة المشاكل الكهرباء اجتماع مياة الشرب

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