حضور أفريقي لافت..لماذا غاب محمد صلاح عن حفل أفضل لاعب بالعالم..فيديو جراف

أثار غياب محمد صلاح عن حفل اختيار أفضل لاعب في العالم اهتمام الوسط الرياضي العالمي .

أسدل الستار على اختيار جائزة أفضل لاعب في العالم والتي أقيمت مؤخرا في باريس العاصمة الفرنسية.

الحفل أقيم على مسرح شاتيلييه وفاز بالجائزة الجزائري الأصل كريم بنزيما .

المنافسة انحصرت بين 5 لاعبين على مستوى العالم.

لكن الشئ اللافت للنظر أن 3 لاعبين أفارقة كانوا من ضمن الخمسة الأوائل المرشحين للفوز بالجائزة الذهبية.

أولهم الفائز بها كريم بنزيما جزائري الأصل وساديو ماني السنغالي و محمد صلاح المصري.

محمد صلاح يغيب عن الحفل

محمد صلاح للمرة الثالثة على التوالي يكون حاضرا ضمن اللاعبين المرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب على مستوى العالم.

محمد صلاح تألق في لقاء قمة الدوري الإنجليزي وقاد فريقه للفوز على المان بهدف حمل توقيع محمد صلاح ..

ولمعرفة لماذا غاب محمد صلاح عن حفل اختيار أفضل لاعب في العالم .. تابع الفيديو جراف التالي: