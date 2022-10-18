أشرف رشاد: إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك فكرة خارج الصندوق

وصف المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مشروع قانون تيسيرات استيراد المصريين بالخارج سيارات معفاة من الجمارك، بأنه فكرة خارج الصندوق.

وأكد المهندس أشرف رشاد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هذا من المرات القلائل التي نجد فيها فكرة من خارج الصندوق، والكل فيها رابح، مضيفا: فكرة مشروع القانون تم صياغتها بحرفية وتم صناعته بشكل متقدم ويضمن للجميع الاستفادة دون أن يتسبب بأي ضرر على أي طرف.

وأوضح أن هذه ميزة تم منحها للمصريين بالخارج للمساهمة في مساندة الوطن، موضحا أن هناك بعض المطالب بتعميم هذه الفكرة للجميع سواء الأجانب المقيمين في مصر أو المصريين على أرض مصر، يجعلها تتحول إلى خارج الإطار من الأساس وبما يؤثر سلبا على الاقتصاد وصناعة السيارات في مصر.

وأكد أشرف رشاد، أن مشروع القانون في شكله الحالي كما جاء من الحكومة يحقق استفادة الدولة في توفير العملة الصعبة وكذلك المصريين بالخارج في الحصول على ميزة نسبية باستيراد سيارة بدون جمارك.

وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، موجها التحية للحكومة، وكذلك لجنة الخطة والموازنة على الصياغة المنضبطة لمشروع القانون .