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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع جهود التصدي للسحابة السوداء تزامناً مع موسم حصاد الأرز

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعاً لمتابعة جهود التصدي لظاهرة السحابة السوداء تزامناً مع موسم حصاد الأرز وحرق المزارعين لقش الأرز.
 

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جاء ذلك بحضور الدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة ، والمقدم أحمد عطيه رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات ، والدكتور ماجد السيد رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالدقهلية ، والدكتور عماد النجار مدير إدارة البيئة بالمحافظة ، والدكتور عبده محمدين مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة .


وأشار " مختار " الي أن السحابة السوداء تنتج عن طريق حرق المزارعين لقش الأرز في الحقول الزراعية مما يؤدي إلي تكوين السحابة السوداء والتي تظهر بوضوح أثناء موسم الحصاد .


ووجه " المحافظ " بتشكيل لجان للمرور علي كافة الأراضي المنزرعة بمحصول الأرز وتحرير محاضر فورية للمزارعين الذين يقومون بحرق قش الأرز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .


كما وجه " مختار " بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة وتحرير محاضر وغرامات للمخالفين حتي يتم القضاء نهائياً علي عملية حرق قش الأرز وتكوين السحابة السوداء .


وقال " المحافظ " حقنا جميعاً أن نعيش في بيئة نظيفة خالية من الملوثات البيئية التي تسبب في حدوث الأمراض وبالأخص الأمراض الصدرية وتؤدي الي تغير المناخ من ارتفاع لدرجات حرارة الجو .


واكد " مختار " علي أن العالم أجمع يكثف جهوده من أجل الحفاظ علي المناخ والقضاء علي كافة الممارسات التي تسبب في ملوثاته لذا تقرر عقد مؤتمر للمناخ بمشاركة كافة دول العالم من أجل وضع حلول وأسس لمواجهة التغيرات المناخية التي تواجه العالم أجمع ومن هذا المنطلق قررت مصر استضافة هذا المؤتمر في مدينة شرم الشيخ .

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محافظ الدقهلية الدقهلية ادارة المخلفات الصلبة شرطة البيئة والمسطحات بالدقهلية وكيل وزارة الزراعة لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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