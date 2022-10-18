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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدعى لها تطلع بطلة.. أصالة تدعم شيرين عبدالوهاب

صدى البلد

حرصت الفنانة السورية أصالة على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر وكتبت ؛" مؤلم جدّاً شوف زميله وصديقه عم تمرّ بهالمحنه الصّعبه وماعندي غير أدعي لها تطلع منها بطله متل عادتها ⁧‫#شيرين_عبدالوهاب‬⁩ ".

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نشر الفنان مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- مقطع فيديو قصير له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه بجوار المنتج نصر محروس لدعم الفنانة شيرين عبد الوهاب. 

وأكد مصطفى كامل، على دعمه للفنانة شيرين عبد الوهاب، بصفته الشخصية، وبصفته نقيبا للموسيقيين، للخروج من أزمتها والعودة مجددا لأعمالها الفنية، كما كانت عليه في السابق. 

 

شيرين عبد الوهاب في مستشفى الأمراض النفسية

يأتي ذلك بعدما ضجت المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام، بالعديد من الأخبار التي كشفت عن دخول شيرين عبد الوهاب لمستشفى أمراض نفسية في مصر الجديدة، للعلاج من الإدمان، وذلك بعدما اصطحبها شقيقها محمد، لهذه المستشفى لتلقي العلاج فيه. 

 

مصطفى كامل يدعم شيرين عبد الوهاب

قال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين إن ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب تواصل معه منذ يومين بشأن احتجاز شيرين فى أحد المستشفيات رغما عنها، مشيرا إلى تأكده من احتجاز شيرين بأحد المستشفيات للعلاج من الإدمان بالفعل عن طريق أهلها.

وأضاف مصطفى كامل، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن مجلس النقابة ككل وأنه أول شخص فيهم يدعمون الفنانة شيرين عبد الوهاب فى محنتها حتى تعود كما كانت في السابق، قائلا "شيرين وقت ما تقول إنها محتاجة الدعم هتلاقي النقابة كلها واقفة فى ظهرها بتدعمها".

وتابع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، أنه تواصل مع الفنان أحمد سعد وأنغام ومجموعة فنانين للذهاب وزيارة شيرين داخل المستشفى، ولم يذهب إليه أحمد سعد حتى وقتنا هذا. 

 

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