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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ سوهاج يستقبل خبير "التوكاتسو" للتعليم الياباني

صدى البلد

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه سويز سينسيه خبير التوكاتسو للتعليم الياباني، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، ودعم المدرسة اليابانية بطهطا، ونشر ثقافة نظام التعليم الياباني وثقافة التوكاتسو.

وذلك بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وسليمان بخيت وكيل المديرية، وايناس أسعد مدير المدرسة اليابانية بطهطا.

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محافظ سوهاج

ورحب محافظ سوهاج بالخبير الياباني والوفد المرافق له، مؤكدا على دعم المحافظة الكامل للتوسع في تطبيق النماذج التعليمية المتميزة وخاصة اليابانية، بالتوازي مع اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء المدارس اليابانية، التي تطبق نظام التوكاتسو في التعليم.

ما يُساهم في تخريج أجيال واعية ومبدعة ليكونوا قادة المستقبل، وتخريج جيل جديد من الشباب قادر على تنفيذ برامج التنمية، وتنمية روح الإبداع والابتكار لدى الطلاب.

ووجه الخبير الياباني الشكر لمحافظ سوهاج، على حفاوة الاستقبال، موضحًا إمكانات المدرسة اليابانية وأقسامها المختلفة والأنشطة المدرسية التي يتم تنفيذها خلال العام الدراسي، والإجازة الصيفية، وتجهيزات الوسائل التعليمية، ورفع مهارات المعلمين وتطوير أنشطة التوكاتسو اليابانية الخاصة.

والتي تتميز بها المدارس اليابانية عن غيرها، مؤكدا أن المدرسة اليابانية بطهطا من أفضل المدارس التي شاهدها على مستوى الجمهورية، وتعد نموذجًا يحتذى به للمدارس اليابانية في مصر.

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