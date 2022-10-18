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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة كبري.. أوكرانيا تحذر شعبها من أوقات عصيبة قادمة

صدى البلد

حذرت سلطات كييف الأوكرانيين من أوقات عصيبة قادمة حيث من المتوقع حدوث انقطاع في التيار الكهربائي ونقص المياه والطاقة اللازمة للتدفئة في جميع أنحاء البلاد، في أعقاب الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وأعلن مستشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، كيريل تيموشينكو، اليوم الثلاثاء، أن “الوضع في جميع أنحاء البلاد حرج.كل منطقة تعتمد على الأخرى. لهذا السبب يجب أن نستعد لفقدان الكهرباء والماء والحرارة. إذا استمرت الضربات الروسية، علي الناس الاستعداد لانقطاع التيار الكهربائي ومحاولة الحفاظ على الطاقة”.

وتأتي تصريحاته بعد أن استهدفت القوات الروسية منشآت كبيرة لإمداد الطاقة في كييف ودنيبروبيتروفسك وجيتومير صباح الثلاثاء. 

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وقال المدير التنفيذي لشركة الطاقة الأوكرانية “DTEK”، دميتري ساخاروك، إن القوات الروسية قصفت محطتين للطاقة الحرارية  مما أدى إلى أضرار كبيرة.

وقال: “تم تدمير المرافق التي تعتبر بالغة الأهمية لتشغيل محطاتنا. إنه بدونهم، لا يمكنهم العمل بشكل طبيعي”، مضيفًا أنه “من غير المحتمل أن يتم استعادة هذه المرافق بسرعة”.

واقترح ساخاروك أن تدمير منشآت الطاقة التابعة لشركة DTEK هو أحد الأهداف الأساسية للضربات الصاروخية الروسية الضخمة، والتي بدأت في 10 أكتوبر واستهدفت البنية التحتية للطاقة والجيش والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

القوات الروسية روسيا أوكرانيا كييف البنية التحتية التيار الكهربائى

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