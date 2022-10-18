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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان: نتابع باهتمام تداعيات قرار تحالف أوبك بلس والحملة ضد السعودية

صدى البلد

ذكرت وزارة الخارجية السودانية أنها تابعت باهتمام تداعيات القرار الذي صدر عن اجتماع تحالف أوبك بلس الأخير بشأن تخفيض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يومياً، والحملة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية ومحاولات تحميلها تبعات القرار. 

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، أن السودان بوصفه عضواً في المجموعة يؤكد أن قرار تخفيض إنتاج النفط جاء بالتوافق والإجماع بين جميع الدول الأعضاء، ويدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية الشقيقة بأن قرارات (أوبك بلس) تُبنى على اعتبارات اقتصادية بحتة، وعلى حقائق العرض والطلب، بما يحقق استقرار أسواق الطاقة ويخدم مصالح جميع المتعاملين فيها.

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