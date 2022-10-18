اللواء مجدي عبد الحليم: أتمنى تغليظ عقوبة مواجهة الشائعات لتصل للإعدام.. فيديو

أكد اللواء مجدي عبد الحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هناك شائعات مستمرة لهدم استقرار الدولة، مشيرا إلى أن الهدف من فيديوهات إعدام الكتاكيت نشر البلبلة في المجتمع المصري.

وقال مجدي عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إنه لا بد أن يكون هناك وعي، مؤكدا أن أجهزة الإعلام عليها دور ومؤسسات الدولة عليها دور.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن المدارس والجامعات عليها توضيح للشباب دور الشائعات في تضليل المجتمع، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك حصص توعية وأن يشرف عليها وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم.

تغليظ العقوبة

وأشار مجدي عبد الحليم إلى أن لا بد من تغليظ العقوبة ترويج الشائعات وحتى لو وصلت إلى الإعدام، مؤكدا أن الله سبحانه وتعالى قال “الفتنة أشد من القتل”.