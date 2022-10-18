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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مينفعش نقول كلمة خارجة.. وائل الفشني: الفنان لازم يكون محترم ومؤدب

وائل الفشني
وائل الفشني

أكد  المطرب وائل الفشني، إن أي فنان يجب أن يكون محترم ومؤدب وقدوة للشباب، مضيفا:" مينفعش نقول كلمة خارجة وانا مش بهاجم حد معين ".

 

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وائل الفشني : تشرفت بالمشاركة في مبادرة أهالينا في الأسمرات

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وائل الفشني: احتفالية أكتوبر يعني اتفرج على “الرصاصة لا تزال في جيبي”

وقال وائل الفشني في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :"  لازم الفنان يحترم الفن الذي يقدمه للجمهور ".

 

 وتابع وائل الفشني:"  لازم الفنان يكون قدوة ونموج يحتذى به في الحياة العامة والتعاملات في الشارع ".

المشاركة في احتفالية طريق الكباش 

 واكمل وائل الفشني:" شاركت في احتفالية طريق الكباش، وكان حدث مهم والعالم كله تابعه، وقمت بغناء الأقصر بلدنا بتوزيع جديد نال استحسان الجميع ".

 

 ولفت وائل الفشني:"  تنظيم احتفالية طريق الكباش كان على اعلى مستوى وكان به احترافية عالمية يشهد لها الجميع".

وائل الفشني مصر احتفالية طريق الكباش اخبار التوك شو

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