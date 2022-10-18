مينفعش نقول كلمة خارجة.. وائل الفشني: الفنان لازم يكون محترم ومؤدب

أكد المطرب وائل الفشني، إن أي فنان يجب أن يكون محترم ومؤدب وقدوة للشباب، مضيفا:" مينفعش نقول كلمة خارجة وانا مش بهاجم حد معين ".

وقال وائل الفشني في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" لازم الفنان يحترم الفن الذي يقدمه للجمهور ".

وتابع وائل الفشني:" لازم الفنان يكون قدوة ونموج يحتذى به في الحياة العامة والتعاملات في الشارع ".

المشاركة في احتفالية طريق الكباش

واكمل وائل الفشني:" شاركت في احتفالية طريق الكباش، وكان حدث مهم والعالم كله تابعه، وقمت بغناء الأقصر بلدنا بتوزيع جديد نال استحسان الجميع ".

ولفت وائل الفشني:" تنظيم احتفالية طريق الكباش كان على اعلى مستوى وكان به احترافية عالمية يشهد لها الجميع".