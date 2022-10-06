وائل الفشني: احتفالية أكتوبر يعني اتفرج على “الرصاصة لا تزال في جيبي”

أكد وائل الفشني، أنه منذ الصغير ويحتفل بـ انتصار أكتوبر العظيم، و يستمع لت فيلم الرصاصة لا تزال فى جيبي، لـ الفنان الكبير الراحل محمود ياسين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن :" ما حسش بحرب أكتوبر من غير ما أشوف محمود ياسين"، معلقًا :" احتفالي بـ 6 أكتوبر يعني لازم اتفرج على فيلم “الرصاصة لا تزال في جيبي”.

ولفت إلى أنه تمنى أن يستشهد عندما ذهب لـ العريش، فى عام 97، وأن ذكرى انتصار أكتوبر بالنسبة له من الأشياء الجميلة، التى يحب أن يرسم فيها جنود بحصة الرسم.