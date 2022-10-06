وائل الفشني : تشرفت بالمشاركة في مبادرة أهالينا في الأسمرات

قال المطرب وائل الفشني إن الفرقة الغنائية الخاصة الخاصة به استعدت 3 أيام قبل الاحتفال فى حي الأسمرات وعلى الرغم من صعوبة الأغنية إلا أنهم نجحوا في أدائها بمساعدة أساتذة من كلية التربية الموسيقية.

أضاف وائل الفشني خلال لقائه في برنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني على القناه الاولى المصريه؛ أن نفس الفرقة كانت معه في تتر مسلسل الحلم؛ مشيرا أنه تشرف بوجوده في مبادرة أهالينا في الأسمرات.

أوضح الفشني أن أعضاء فرقته كانت في قمة السعادة؛ مضيفا أن بنت من الفرقة كانت تغني بكل حماس لدرجة أنه أوقف العزف فأبكته من شدة الحماس الوطني داخلها.

وتابع انا مصر تنجب ذهب في مصريين في كل المجالات فن وثقافة وادب وطب وعلم؛ وعلق الحسيني لذلك لا يوجد في اي بلد اخر مصطلح معدنه اصيل الا في مصر.

