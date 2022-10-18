سعاد صالح: الزوج ملزم بإعطاء زوجته مصروف يدها حتى لو كانت عاملة

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر، إنه في حال إذا اتفق الزوجين قبل الزواج على استمرار عمل المرأة فلا يجوز منعها من العمل بعد الزواج.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الثلاثاء ، أن الزوج ملزم بإعطاء زوجته مصروف يدها حتى لو كانت عاملة.

وأشارت أستاذ الفقه المقارن، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر، إلى أنها مع توثيق الطلاق، مشددة على أن الطلاق الشفهي لا يقع ولابد من توثيقه بوجود شهود عليه.

واعربت سعاد صالح، عن حزنها الشديد بسبب وجود تصريحات كثيرة متداولة على لسانها مفبركة، قائلة أنا أؤمن بأن الله يدافع عن الذين آمنوا".