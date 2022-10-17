سعاد صالح: قوامة الرجل على المرأة تسقط في هذه الحالة.. فيديو

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن قوامة الرجل التي أقرها الشرع مقرونة بالتزامه وواجباته، معقبا: "النص الشرعي مقرون بما أنفقوا".

وأضافت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "نشوى مصطفى"، ببرنامج "بنت البلد"، المُذاع على قناة "صدى البلد"،: "الرجل مأمور بأن ينفق في بيته بنص القرآن الكريم والقوامة مشروطة بشرطين وإذا تحقق الشرطين كان له القوامة وإذا لم يتحقق أحد الشرطين تسقط القوامة".

وأشارت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أنه إذا كانت المرأة هي التي تعمل وتنفق على البيت وعلى الزوج أيضا يستحيل أن يكون له قوامة على زوجته".

استبداد وتحكم

وأوضحت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر،: "بعض الأزواج يأخذون القوامة على أنها استبداد وتحكم للمرأة وينسون أنها مسؤولية وأمانة".

