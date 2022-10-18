بسرعة وبدون فرهدة.. انسف وزنك الزائد باستخدام الحزام

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة ثلاث مرات في الأربعين عامًا الماضية لا عجب أن المزيد والمزيد من الناس بدأوا في الاهتمام بنظامهم الغذائي. بالطبع ، ليس على الجميع اتباع نظام غذائي صارم ، يكفي أحيانًا استخدام بعض الحيل التي تمنعك من الإفراط في تناول الطعام.

إليك وفقا لموقع Bright Side أفضل الطرق التي يمكن أن تساعدك على التخلص من الوزن الزائد دون الحاجة إلى اتباع نظام غذائي معين.

ضع حزام حول خصرك

قبل تناول الغداء أو العشاء ، ضع حزام حول خصرك. عندما تشعر أنه أصبح ضيقًا جدًا ، فهذا يعني أن الوقت قد حان لتتوقف عن الأكل. ستساعدك هذه الحيلة البسيطة والفعالة على تجنب الإفراط في تناول الطعام.

تناول الطعام ببطء



الأمر بسيط: عندما تتسرع في تناول الطعام ، فأنت تفرط في تناول الطعام لأن الدماغ ليس لديه الوقت الكافي لتلقي إشارة أنك ممتلئ بالفعل. لذلك ، عندما تنوي تناول الطعام ، اضبط عداد الوقت لمدة 20 دقيقة وحاول أن تأكل ببطء.

أخذ حمام ساخن

لا يساعدك الماء الساخن على الاسترخاء فحسب ، بل يجعلك تفقد الوزن أيضًا ، وفقًا لعلماء من جامعة لوبورو. خلال الدراسات التي أجروها ، اكتشفوا أن ساعة واحدة يقضونها في حمام ساخن تحرق حوالي 61 سعرة حرارية.

أجلس في نهاية الطاولة

هذه الحيلة مهمة جدًا لحفلات العشاء حيث توجد طاولة كبيرة والعديد من الأشخاص. عندما تجلس على طاولة محاطة بأطعمة لذيذة للغاية ، يكاد يكون من المستحيل عدم تناولها. وإذا جلست في نهاية الطاولة ، فهناك فرصة لعدم تناول شيء ما ، لأنه يصعب الوصول إلى أطعمة معينة.