مصطفى الفقي: اقتراح ترخيص سناتر الدروس الخصوصية هيلغي المدرسة.. فيديو

عقب الدكتور مصطفى الفقي على تصريحات وزير التربية والتعليم بترخيص سناتر الدروس الخصوصية ، قائلا:"كده هنلغي دور المدرسة وهتبقا مكان لمليء استمارة الامتحانات فقط .. هي معضلة صعبة واشفق على كل حد يتولى مسؤولية التعليم ".

وتابع الدكتور مصطفى الفقي ، خلال لقائه لبرنامج "يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية "ام بي سي مصر" :" على ايامنا كان فيه مجموعات بعد الضهر بأسعار زهيدة .. دنا اعرف مدرس في سنتر جايب لواء على المعاش عشان يكون مدير أعماله ".

وأكمل "الفقي" :" بلاش استهانة بالطفل المصري وتعليمه .. ياجماعة مش كده ! " .

و أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة وضعت استراتيجية واضحة تستهدف عودة الطلاب للمدارس خلال العام الدراسي الحالي بشكل منتظم وتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحي للطلاب والمعلمين وكل القائمين على العملية التعليمية.